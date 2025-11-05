Рейтинг@Mail.ru
Продавщица на Украине выгнала военного ВСУ за русскую речь - РИА Новости, 05.11.2025
02:18 05.11.2025
Продавщица на Украине выгнала военного ВСУ за русскую речь
Продавщица на Украине выгнала военного ВСУ за русскую речь - РИА Новости, 05.11.2025
Продавщица на Украине выгнала военного ВСУ за русскую речь
Военнослужащий батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Маршал", ранее служивший в рядах ВСУ, рассказал журналистам, как во время службы во Львовской... РИА Новости, 05.11.2025
в мире
львовская область
украина
авдеевка
вооруженные силы украины
львовская область
украина
авдеевка
в мире, львовская область, украина, авдеевка, вооруженные силы украины
В мире, Львовская область, Украина, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
Продавщица на Украине выгнала военного ВСУ за русскую речь

Продавец в Львовской области не обслужила военного ВСУ из-за русского языка

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Военнослужащий батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Маршал", ранее служивший в рядах ВСУ, рассказал журналистам, как во время службы во Львовской области продавщица отказалась его обслуживать за разговор на русском языке, несмотря на то что он был в форме украинских вооруженных сил.
"Был у меня случай: я тогда служил, пошёл в увольнение купить сигарет. Подхожу в магазин, говорю по-русски: "Дайте сигарет". А продавщица мне отвечает: "Я вас не разумею. Спілкуйтесь, будь ласка, українською" (Я вас не понимаю. Общайтесь, пожалуйста, на украинском - укр.). Я объяснил, что мы друг друга понимаем, но она всё равно сказала: "Я вас не разумею, выйдите", — рассказал боец, отвечая на вопрос РИА Новости об отношении к русскому языку среди украинцев.
По словам бойца, продавщица отказалась его обслуживать, несмотря на то что он был в форме и с шевронами украинской армии.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса. Сейчас добровольцы с честью выполняют боевые задачи на красноармейском направлении.
В миреЛьвовская областьУкраинаАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
