Продавщица на Украине выгнала военного ВСУ за русскую речь

Военнослужащий батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Маршал", ранее служивший в рядах ВСУ, рассказал журналистам, как во время службы во Львовской...
ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Военнослужащий батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Маршал", ранее служивший в рядах ВСУ, рассказал журналистам, как во время службы во Львовской области продавщица отказалась его обслуживать за разговор на русском языке, несмотря на то что он был в форме украинских вооруженных сил.
"Был у меня случай: я тогда служил, пошёл в увольнение купить сигарет. Подхожу в магазин, говорю по-русски: "Дайте сигарет". А продавщица мне отвечает: "Я вас не разумею. Спілкуйтесь, будь ласка, українською" (Я вас не понимаю. Общайтесь, пожалуйста, на украинском - укр.). Я объяснил, что мы друг друга понимаем, но она всё равно сказала: "Я вас не разумею, выйдите", — рассказал боец, отвечая на вопрос РИА Новости об отношении к русскому языку среди украинцев.
По словам бойца, продавщица отказалась его обслуживать, несмотря на то что он был в форме и с шевронами украинской армии.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ
, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины
.
Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки
, Селидово
, Очеретино и других городов Донбасса
. Сейчас добровольцы с честью выполняют боевые задачи на красноармейском направлении.