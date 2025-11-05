Рейтинг@Mail.ru
08:00 05.11.2025 (обновлено: 08:01 05.11.2025)
Украине теперь нужно продержаться всего один год
Вчерашняя возня на Банковой напомнила станционный буфет, где пассажиры из поездов, следующих в противоположных направлениях, тянут руку к одному и тому же... РИА Новости, 05.11.2025
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
аналитика, в мире, украина, нато, евросоюз, россия, европа, еврокомиссия
Аналитика, В мире, Украина, НАТО, Евросоюз, Россия, Европа, Еврокомиссия

Украине теперь нужно продержаться всего один год

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Вчерашняя возня на Банковой напомнила станционный буфет, где пассажиры из поездов, следующих в противоположных направлениях, тянут руку к одному и тому же грязному стакану.
С одной стороны, разыгралась драма между офисом Зеленского и Европой. По информации СМИ, глава ОП Ермак обратился к странам ЕС и Великобритании с мольбой о срочной помощи. По его словам, ситуация на фронте катастрофическая: если украденные деньги России не будут переданы Киеву, украинские силы прекратят удерживать линию фронта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
У Европы не хватило времени на Украину
3 октября, 08:00
По расчетам издания The Economist, для поддержания экономики и продолжения войны Украине сейчас требуется порядка 110 миллиардов долларов. Вчера, позвонив Зеленскому, глава Еврокомиссии дер Ляйен обещала только два миллиарда: пардон, но больше денег нет. Соответственно, украсть российские 140 миллиардов — единственный вариант, чтобы киевский режим продержался еще один год.
Почему один год?
Тут все достаточно просто: по данным мозгового центра Bruegel, в 2026 году Евросоюз должен выйти на максимум производительности своей военной промышленности — "Европа сможет производить достаточно боеприпасов для Украины" и одновременно обеспечить оборонный паритет с Россией. Кроме того, в 2026-м должны заработать масштабные военно-финансовые европейские программы (вроде программы для совместной закупки оборудования SAFE — Security Action for Europe). Также европейцы рассчитывают, что внутренний рейтинг Трампа в 2026-м продолжит ухудшаться и у него будет меньше мотивов ссориться с союзниками по НАТО ради России. А если очень повезет — Россия надорвется и попросит мира. Ну а вдруг.
С другой стороны, в Киев приехал посол США в НАТО Мэттью Уитакер, который, по некоторым данным, меняет доныне главного спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлогга (известного безумными угрозами в адрес России). Уитакер на встрече с Зеленским был вежлив, но краток: "Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Ставим на русских: США убедились, что Россия в любом случае победит
4 ноября, 08:00
Безусловно, это заявление можно было бы отнести на счет очередных "качелей" Трампа, если бы не рекордное количество "всепропальных" материалов и новостей, одновременно появившихся в ведущих западных аналитических источниках.
Агентство Reuters сообщило, что, несмотря на то, что Украина "продемонстрировала поразительную приверженность пути к вступлению в ЕС на протяжении прошедшего года", принятие ее в союз "в обозримом будущем не ожидается".
Издание Politico рассказало, что на фоне непрекращающегося карнавала с "Геранями" Украину ждет "тяжелейшая зима", где на закуску добавятся массовые беспорядки из-за того, что власти ничего не могут сделать.
Финансовые СМИ обратили внимание на то, что черновой вариант госбюджета Украины на 2026 год выглядит как последний бюджет страны: долгосрочные капитальные инвестиции были сокращены в два раза и доведены до минимума. Это означает, что сегодняшние бюджетные дыры с трудом закрываются, но планов на будущее нет в принципе.
Ресурс Responsible Statecraft пришел к выводу, что серьезные проблемы с мобилизацией в ВСУ усиливаются на фоне разложения общественной морали на Украине: согласно последним опросам, количество граждан Украины, поддерживающих заключение мира после переговоров, выросло с 27 процентов в 2023 году до 69 процентов в 2025-м.
Но от всего экспертного сообщества на все деньги выступило издание The American Conservative в материале про "магическое мышление" руководства США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Теперь еще и Корея. Зеленский продолжает терять друзей
31 октября, 08:00
Главные тезисы:
  • США (провоцируемые Европой) продолжают преследовать ключевые внешнеполитические цели, которые полностью оторваны от реальности, включая веру в то, что Украина может одержать военную победу над Россией;
  • такая уверенность не имеет оснований: Кремль не позволит Украине вступить в НАТО — (чтобы этого не допустить) российские власти, похоже, готовы продолжать войну на Украине бесконечно;
  • шансы Украины на победу практически нулевые, Москва выигрывает эту войну;
  • официальным лицам США и НАТО следует признать суровую реальность: если война продолжится, Москва победит. Альтернативой станет риск третьей мировой войны, если текущий прокси-конфликт НАТО перейдет в прямое полномасштабное противостояние с Россией.
Забавно (хотя, конечно, печально), что это именно то, что постоянно транслирует Россия.
Поддерживая войну, европейцы загнали себя в ловушку. Если принять условия России сейчас (что наиболее разумно с точки зрения игрока, способного просчитать последствия хотя бы на несколько шагов вперед), то им придется публично признать свою в корне ошибочную позицию в отношении России (никаких переговоров, только давление до полной капитуляции, Россия никто и ничто без права голоса и т. д.). На это в Европе не готовы. Но если упорствовать, то Москва уже безо всяких компромиссов возьмет себе что нужно и сделает то, что нужно, и в результате ситуация для европейских поджигателей будет гораздо хуже, чем сейчас. Это в Европе понятно многим, но признаться в этом они также не могут.
Похоже, американцы просканировали эту ситуацию более качественно, и теперь, возможно, их главные усилия будут направлены на вправление мозгов в евростолицах (в Киеве вправлять нечего).
А пока милые бранятся и тешатся, наши главные дипломаты и эксперты идут вперед по всей линии фронта и готовы дать любой комментарий любым калибром без предварительной записи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Не хотите мира? Вам посылка: Путин выложил убийственный козырь с секретом
27 октября, 08:00
 
АналитикаВ миреУкраинаНАТОЕвросоюзРоссияЕвропаЕврокомиссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
