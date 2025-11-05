Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности убийства финалистки конкурса красоты в Бурятии - РИА Новости, 05.11.2025
09:02 05.11.2025
Появились новые подробности убийства финалистки конкурса красоты в Бурятии
Появились новые подробности убийства финалистки конкурса красоты в Бурятии
2025-11-05T09:02:00+03:00
2025-11-05T09:02:00+03:00
происшествия
россия
улан-удэ
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
улан-удэ
республика бурятия
Происшествия, Россия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились новые подробности убийства финалистки конкурса красоты в Бурятии

Заброшенный гараж в поселке Аэропорт города Улан-Удэ, где были обнаружены останки пропавших в 2024 году людей
© Фото : Следственное управление СК РФ по Республике Бурятия
Заброшенный гараж в поселке Аэропорт города Улан-Удэ, где были обнаружены останки пропавших в 2024 году людей. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 5 ноя - РИА Новости. Экс-полицейский, который подозревается в убийстве финалистки конкурса и ее знакомого в Бурятии, после преступления убил своего знакомого и покончил с собой, сообщил региональный СУСК РФ.
По данным следствия, в убийстве пропавших в апреле 2024 года Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева подозревается бывший сотрудник МВД. С началом СВО он с семьей уехал в США. Однако из-за сложностей в адаптации они вернулись в Россию, потеряв значительную часть сбережений, имея сложности финансового характера, напряженную обстановку в семье. Эти же обстоятельства способствовали его состоянию и в период совершения преступлений, отметили в ведомстве. По данным следствия, после совершенного убийства Буиновой и Норбоева подозреваемый в ночь с 12 на 13 апреля 2024 года взял у своего знакомого Плюснина автомобиль, на котором вывез их тела.
"Отслеживая события, освещаемые в средствах массовой информации, опасаясь, что Плюснин поймет о причастности злоумышленника и может сообщить в правоохранительные органы о факте передачи им автомобиля, злоумышленник решил расправиться с Плюсниным. Так, в ночь с 19 на 20 апреля, находясь в доме Плюснина, используя тот же боевой пистолет, он совершил убийство Плюснина путем причинения ему выстрелов, огнестрельных ранений. Осознавая, что в автомобиле и в доме Плюснина могут оставаться следы преступления, имеющие значение для уголовного дела, он уничтожил имущество Плюснина путем поджога", - рассказала журналистам старший следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел Мария Михалевская.
По её словам, в этот момент в дом зашли двое знакомых Плюснина, которые увидели тело убитого и самого подозреваемого, который поджигал имущество. Мужчина стал угрожать им убийством, но, когда он отвлекся, людям удалось сбежать. Злоумышленник запаниковал и попытался покончить с собой, позднее он скончался в больнице, добавили в СК.
Покойный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьям УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление), (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), (разбой, совершенный в особо крупном размере, с применением насилия), (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба) и (угроза убийством). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее подозреваемый не был знаком с убитыми. Преступление было совершено им с целью разбоя, отметили в СК. Он похитил у убитых телефоны, ювелирные изделия, деньги и другие ценности.
Тридцатилетняя финалистка конкурса красоты Сэсэг Буинова и 26-летний Станислав Норбоев пропали в Улан-Удэ 11 апреля 2024 года. В тот вечер на площадке перед магазином на улице Бабушкина Норбоев сел в салон автомобиля Буиновой, после чего они вместе уехали в неизвестном направлении в сторону 100-х кварталов. Через некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления об их безвестном исчезновении. Было возбуждено уголовное дело. Позже в разных местах Улан-Удэ и пригороде находили их личные вещи, а также автомобиль женщины.
Следователи и криминалисты осмотрели видеозаписи с сотни придорожных видеокамер наблюдения, десятки зданий и сооружений. В ходе отработки маршрута движения автомобилей потерпевшей и подозреваемого лица установлен гаражный массив в посёлке Аэропорт города Улан-Удэ, где, по версии следствия, могли быть сокрыты тела мужчины и женщины. Сотрудники осмотрели около 500 гаражных комплексов, однако поиски не дали результатов.
В марте 2025 года в том же гаражном массиве на глубине около 2 метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка были найдены тела мужчины и женщины. Моллекулярная геномная экспертиза подтвердила, что это тела пропавших год назад Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева.
ПроисшествияРоссияУлан-УдэРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
