СК рассказал о расследовании убийства финалистки конкурса красоты в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 5 ноя - РИА Новости. Экс-сотрудник МВД, уехавший с началом СВО в США и вернувшийся в РФ из-за сложностей, подозревается в убийстве финалистки конкурса красоты Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева в Бурятии, сообщил региональный СУСК РФ.

"Следствие пришло к единой верной версии о том, что преступление совершено 40-летним жителем города Улан-Удэ . Его причастность полностью доказана, точно установлена и подтверждается собранными материалами уголовного дела. Злоумышленник, бывший сотрудник правоохранительных органов, в 2021 году он уволился с основного места работы, продал все имеющееся имущество, недвижимость и в связи с началом специальной военной операции, опасаясь быть призванным, уехал с семьей в Америку", - рассказала журналистам старший следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел Мария Михалевская.

Однако, добавила она, из-за сложностей с адаптацией и получением статуса беженца они были вынуждены вернуться на родину, потеряв значительную часть сбережений, имея сложности финансового характера, напряженную обстановку в семье. Эти же обстоятельства способствовали его состоянию и в период совершения преступлений, добавили в ведомстве.

Тридцатилетняя финалистка конкурса красоты Сэсэг Буинова и 26-летний Станислав Норбоев пропали в Улан-Удэ 11 апреля 2024 года. В тот вечер на площадке перед магазином на улице Бабушкина Норбоев сел в салон автомобиля Буиновой, после чего они вместе уехали в неизвестном направлении в сторону 100-х кварталов. Через некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления об их безвестном исчезновении. Было возбуждено уголовное дело. Позже в разных местах Улан-Удэ и пригороде находили их личные вещи, а также автомобиль женщины.

Следователи и криминалисты осмотрели видеозаписи с сотни придорожных видеокамер наблюдения, десятки зданий и сооружений. В ходе отработки маршрута движения автомобилей потерпевшей и подозреваемого лица установлен гаражный массив в посёлке Аэропорт города Улан-Удэ, где, по версии следствия, могли быть сокрыты тела мужчины и женщины. Сотрудники осмотрели около 500 гаражных комплексов, однако поиски не дали результатов.