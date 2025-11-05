Рейтинг@Mail.ru
СК рассказал о расследовании убийства финалистки конкурса красоты в Бурятии
07:05 05.11.2025
СК рассказал о расследовании убийства финалистки конкурса красоты в Бурятии
СК рассказал о расследовании убийства финалистки конкурса красоты в Бурятии - РИА Новости, 05.11.2025
СК рассказал о расследовании убийства финалистки конкурса красоты в Бурятии
Экс-сотрудник МВД, уехавший с началом СВО в США и вернувшийся в РФ из-за сложностей, подозревается в убийстве финалистки конкурса красоты Сэсэг Буиновой и Стаса РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T07:05:00+03:00
2025-11-05T07:05:00+03:00
происшествия, улан-удэ, россия, сша, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, США, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК рассказал о расследовании убийства финалистки конкурса красоты в Бурятии

Экс-сотрудника МВД подозревают в убийстве финалистки конкурса красоты в Бурятии

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 5 ноя - РИА Новости. Экс-сотрудник МВД, уехавший с началом СВО в США и вернувшийся в РФ из-за сложностей, подозревается в убийстве финалистки конкурса красоты Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева в Бурятии, сообщил региональный СУСК РФ.
"Следствие пришло к единой верной версии о том, что преступление совершено 40-летним жителем города Улан-Удэ. Его причастность полностью доказана, точно установлена и подтверждается собранными материалами уголовного дела. Злоумышленник, бывший сотрудник правоохранительных органов, в 2021 году он уволился с основного места работы, продал все имеющееся имущество, недвижимость и в связи с началом специальной военной операции, опасаясь быть призванным, уехал с семьей в Америку", - рассказала журналистам старший следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел Мария Михалевская.
Сотрудник проводит молекулярно-генетическую экспертизу ДНК в экспертно-криминалистическом центре - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Тело, найденное в Улан-Удэ в марте, принадлежит финалистке конкурса красоты
6 мая, 15:00
Однако, добавила она, из-за сложностей с адаптацией и получением статуса беженца они были вынуждены вернуться на родину, потеряв значительную часть сбережений, имея сложности финансового характера, напряженную обстановку в семье. Эти же обстоятельства способствовали его состоянию и в период совершения преступлений, добавили в ведомстве.
Тридцатилетняя финалистка конкурса красоты Сэсэг Буинова и 26-летний Станислав Норбоев пропали в Улан-Удэ 11 апреля 2024 года. В тот вечер на площадке перед магазином на улице Бабушкина Норбоев сел в салон автомобиля Буиновой, после чего они вместе уехали в неизвестном направлении в сторону 100-х кварталов. Через некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления об их безвестном исчезновении. Было возбуждено уголовное дело. Позже в разных местах Улан-Удэ и пригороде находили их личные вещи, а также автомобиль женщины.
Следователи и криминалисты осмотрели видеозаписи с сотни придорожных видеокамер наблюдения, десятки зданий и сооружений. В ходе отработки маршрута движения автомобилей потерпевшей и подозреваемого лица установлен гаражный массив в посёлке Аэропорт города Улан-Удэ, где, по версии следствия, могли быть сокрыты тела мужчины и женщины. Сотрудники осмотрели около 500 гаражных комплексов, однако поиски не дали результатов.
В марте 2025 года в том же гаражном массиве на глубине около 2 метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка были найдены тела мужчины и женщины. Моллекулярная геномная экспертиза подтвердила, что это тела пропавших год назад Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Такое мог сделать только псих". Куда пропала финалистка конкурса красоты
17 июня 2024, 08:00
 
ПроисшествияУлан-УдэРоссияСШАРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
