Выборы губернатора Тверской области пройдут в сентябре

РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии региона после сообщений о назначении Виталия Королева врио главы области.

"В единый день голосования в сентябре 2026 года", - ответили в пресс-службе на вопрос, когда состоятся выборы губернатора в регионе.