Выборы губернатора Тверской области пройдут в сентябре
Выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии региона... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:55:00+03:00
политика
россия
виталий королев
владимир путин
тверская область
россия
тверская область
Новости
ru-RU
Политика, Россия, Виталий Королев, Владимир Путин, Тверская область
Выборы губернатора Тверской области пройдут в сентябре 2026 года