Выборы губернатора Тверской области пройдут в сентябре
09:55 05.11.2025
Выборы губернатора Тверской области пройдут в сентябре
Выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии региона...
политика, россия, виталий королев, владимир путин, тверская область
Политика, Россия, Виталий Королев, Владимир Путин, Тверская область
Выборы губернатора Тверской области пройдут в сентябре

Выборы губернатора Тверской области пройдут в сентябре 2026 года

CC BY-SA 4.0 / Ветер Тверских Крыш (color correction) / Церковь Екатерины Великомученицы при Императорском путевом дворце в ТвериЦерковь Екатерины Великомученицы в Твери
Церковь Екатерины Великомученицы в Твери. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии региона после сообщений о назначении Виталия Королева врио главы области.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернатора Тверской области Королева, занимавшего пост заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы.
"В единый день голосования в сентябре 2026 года", - ответили в пресс-службе на вопрос, когда состоятся выборы губернатора в регионе.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Королев назвал приоритеты работы в Тверской области
Политика Россия Виталий Королев Владимир Путин Тверская область
 
 
