Рейтинг@Mail.ru
В Турции возбудили дело после гибели российского парапланериста - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/turtsiya-2052947380.html
В Турции возбудили дело после гибели российского парапланериста
В Турции возбудили дело после гибели российского парапланериста - РИА Новости, 05.11.2025
В Турции возбудили дело после гибели российского парапланериста
Правоохранители Турции возбудили уголовное дело по факту гибели российского парапланериста в провинции Мугла, ведется следствие, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:51:00+03:00
2025-11-05T12:51:00+03:00
в мире
мугла (провинция)
турция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052664175_0:136:1080:744_1920x0_80_0_0_1169d0512dc0ff747089c7b954446101.jpg
https://ria.ru/20251104/tailand-2052764772.html
мугла (провинция)
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052664175_0:35:1080:845_1920x0_80_0_0_fa1e3d2b4a7f184a418be9cb0fc847d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мугла (провинция), турция, россия
В мире, Мугла (провинция), Турция, Россия
В Турции возбудили дело после гибели российского парапланериста

В Турции возбудили уголовное дело после гибели парапланериста Грибанова

© соцсети Вячеслава ГрибановаРоссийский парапланерист Вячеслав Грибанов
Российский парапланерист Вячеслав Грибанов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© соцсети Вячеслава Грибанова
Российский парапланерист Вячеслав Грибанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Правоохранители Турции возбудили уголовное дело по факту гибели российского парапланериста в провинции Мугла, ведется следствие, сообщили РИА Новости в Генконсульстве РФ в Анталье.
Российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб при полете в районе Фетхие провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщила ранее газета Star.
"В связи с информацией о гибели российского гражданина, 1988 года рождения, в результате падения при осуществлении полёта на параплане в районе Олюдениз провинции Мугла генконсульство установило контакт с родственниками погибшего и турецкими компетентными службами. По информации турецкой стороны, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - сообщили в российском диппредставительстве.
Дипломаты уточнили, что генконсульство продолжит держать на контроле данную ситуацию и окажет необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий, в том числе при оформлении документов, необходимых для отправки тела погибшего россиянина на Родину.
Пляж в Пхукете - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Спасатели ищут российского туриста в Таиланде
4 ноября, 13:51
 
В миреМугла (провинция)ТурцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала