В Турции возбудили дело после гибели российского парапланериста

АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Правоохранители Турции возбудили уголовное дело по факту гибели российского парапланериста в провинции Мугла, ведется следствие, сообщили РИА Новости в Генконсульстве РФ в Анталье.

Российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб при полете в районе Фетхие провинции Мугла на юго-западе Турции , сообщила ранее газета Star.

"В связи с информацией о гибели российского гражданина, 1988 года рождения, в результате падения при осуществлении полёта на параплане в районе Олюдениз провинции Мугла генконсульство установило контакт с родственниками погибшего и турецкими компетентными службами. По информации турецкой стороны, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - сообщили в российском диппредставительстве.