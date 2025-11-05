https://ria.ru/20251105/turtsiya-2052947380.html
В Турции возбудили дело после гибели российского парапланериста
В Турции возбудили дело после гибели российского парапланериста - РИА Новости, 05.11.2025
В Турции возбудили дело после гибели российского парапланериста
Правоохранители Турции возбудили уголовное дело по факту гибели российского парапланериста в провинции Мугла, ведется следствие, сообщили РИА Новости в...
2025-11-05T12:51:00+03:00
2025-11-05T12:51:00+03:00
2025-11-05T12:51:00+03:00
в мире
мугла (провинция)
турция
россия
мугла (провинция)
турция
россия
АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Правоохранители Турции возбудили уголовное дело по факту гибели российского парапланериста в провинции Мугла, ведется следствие, сообщили РИА Новости в Генконсульстве РФ в Анталье.
Российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб при полете в районе Фетхие провинции Мугла
на юго-западе Турции
, сообщила ранее газета Star.
"В связи с информацией о гибели российского гражданина, 1988 года рождения, в результате падения при осуществлении полёта на параплане в районе Олюдениз провинции Мугла генконсульство установило контакт с родственниками погибшего и турецкими компетентными службами. По информации турецкой стороны, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - сообщили в российском диппредставительстве.
Дипломаты уточнили, что генконсульство продолжит держать на контроле данную ситуацию и окажет необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий, в том числе при оформлении документов, необходимых для отправки тела погибшего россиянина на Родину.