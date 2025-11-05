Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предположил, как санкции США против России отразятся на Турции - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/turtsija-2052923874.html
Эксперт предположил, как санкции США против России отразятся на Турции
Эксперт предположил, как санкции США против России отразятся на Турции - РИА Новости, 05.11.2025
Эксперт предположил, как санкции США против России отразятся на Турции
Турецкие энергетические компании будут вынуждены сократить импорт нефти из России и Ирана на фоне ужесточения санкционного давления США, Вашингтон стремится... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T11:12:00+03:00
2025-11-05T11:12:00+03:00
экономика
сша
россия
иран
дональд трамп
лукойл
роснефть
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407271_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_a8fdd31bd8b14a751d8535644603b827.jpg
https://ria.ru/20251021/evropa-2049473207.html
https://ria.ru/20251104/smi-2052782077.html
https://ria.ru/20251030/neft-2051627838.html
сша
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407271_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_db70b1eaa2e039f1a14e3c6e7942f929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, иран, дональд трамп, лукойл, роснефть, опек, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, США, Россия, Иран, Дональд Трамп, ЛУКОЙЛ, Роснефть, ОПЕК, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Эксперт предположил, как санкции США против России отразятся на Турции

Озер: санкции США вынудят турецкие энергокомпании сократить импорт нефти из РФ

© AP Photo / Petros KaradjiasФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Турецкие энергетические компании будут вынуждены сократить импорт нефти из России и Ирана на фоне ужесточения санкционного давления США, Вашингтон стремится ограничить поставки российских энергоресурсов и перераспределить энергетические потоки в пользу собственных компаний, такое мнение выразил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.
Крупный турецкий поставщик дизельного топлива Guzel Enerji повысил оптовые цены, сославшись на санкции Министерства финансов США против компаний "Лукойл" и "Роснефть", сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Европа полностью отказалась от российских нефти и газа. На самом деле нет
21 октября, 08:00
"В турецком энергетическом секторе закупки нефти осуществляют частные компании. Поскольку турецкая промышленность, торговля и финансовая система полностью интегрированы с Европой, действие подобных санкций ощущается немедленно. Мы сталкиваемся с последствиями политики президента США Дональда Трампа, направленной на сокращение поставок российской нефти и природного газа в пользу американских корпораций", — заявил Озер.
По словам эксперта, цель Вашингтона не ограничивается лишь снижением объёмов поставок нефти из России и Ирана.
Он отметил, что в действиях США прослеживается несколько стратегических задач. Одна из них — установление контроля не только над экспортёрами, но и над потребителями нефти. Кроме того, угрожая санкциями и формируя ценовую политику исключительно в собственных интересах, американская администрация фактически превращает ОПЕК в декоративную организацию.
Аналитик добавил, что ещё одной целью США стало замедление перехода на зелёную энергетику и даже её отмена. По его словам, ключевая задача Вашингтона заключается в стремлении полностью контролировать использование доллара в мировой торговле нефтью.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Поставщик топлива в Турции повысил цены из-за санкций США, пишет Reuters
4 ноября, 15:08
"Турецкие энергетические компании вскоре сократят импорт нефти из России и Ирана. Москве необходимо будет разработать новые стратегии экспорта нефти через третьи страны", - резюмировал он.
Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва президента США отказаться от российской нефти энергетическая политика Анкары не изменилась, однако страна активно диверсифицирует рынок поставщиков.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Сотрудники на нефтяном кусте в районе города Покачи - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Заговорили по-другому". Москва получила неожиданное предложение
30 октября, 08:00
 
ЭкономикаСШАРоссияИранДональд ТрампЛУКОЙЛРоснефтьОПЕКСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала