Эксперт предположил, как санкции США против России отразятся на Турции

АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Турецкие энергетические компании будут вынуждены сократить импорт нефти из России и Ирана на фоне ужесточения санкционного давления США, Вашингтон стремится ограничить поставки российских энергоресурсов и перераспределить энергетические потоки в пользу собственных компаний, такое мнение выразил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.

Крупный турецкий поставщик дизельного топлива Guzel Enerji повысил оптовые цены, сославшись на санкции Министерства финансов США против компаний " Лукойл " и " Роснефть ", сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники.

"В турецком энергетическом секторе закупки нефти осуществляют частные компании. Поскольку турецкая промышленность, торговля и финансовая система полностью интегрированы с Европой , действие подобных санкций ощущается немедленно. Мы сталкиваемся с последствиями политики президента США Дональда Трампа , направленной на сокращение поставок российской нефти и природного газа в пользу американских корпораций", — заявил Озер.

Ирана. По словам эксперта, цель Вашингтона не ограничивается лишь снижением объёмов поставок нефти из России

Он отметил, что в действиях США прослеживается несколько стратегических задач. Одна из них — установление контроля не только над экспортёрами, но и над потребителями нефти. Кроме того, угрожая санкциями и формируя ценовую политику исключительно в собственных интересах, американская администрация фактически превращает ОПЕК в декоративную организацию.

Аналитик добавил, что ещё одной целью США стало замедление перехода на зелёную энергетику и даже её отмена. По его словам, ключевая задача Вашингтона заключается в стремлении полностью контролировать использование доллара в мировой торговле нефтью.

"Турецкие энергетические компании вскоре сократят импорт нефти из России и Ирана. Москве необходимо будет разработать новые стратегии экспорта нефти через третьи страны", - резюмировал он.

Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва президента США отказаться от российской нефти энергетическая политика Анкары не изменилась, однако страна активно диверсифицирует рынок поставщиков.