Эксперт предположил, как санкции США против России отразятся на Турции

АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Турецкие энергетические компании будут вынуждены сократить импорт нефти из России и Ирана на фоне ужесточения санкционного давления США, Вашингтон стремится ограничить поставки российских энергоресурсов и перераспределить энергетические потоки в пользу собственных компаний, такое мнение выразил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.
"В турецком энергетическом секторе закупки нефти осуществляют частные компании. Поскольку турецкая промышленность, торговля и финансовая система полностью интегрированы с Европой, действие подобных санкций ощущается немедленно. Мы сталкиваемся с последствиями политики президента США Дональда Трампа, направленной на сокращение поставок российской нефти и природного газа в пользу американских корпораций", — заявил Озер.
Он отметил, что в действиях США прослеживается несколько стратегических задач. Одна из них — установление контроля не только над экспортёрами, но и над потребителями нефти. Кроме того, угрожая санкциями и формируя ценовую политику исключительно в собственных интересах, американская администрация фактически превращает ОПЕК в декоративную организацию.
Аналитик добавил, что ещё одной целью США стало замедление перехода на зелёную энергетику и даже её отмена. По его словам, ключевая задача Вашингтона заключается в стремлении полностью контролировать использование доллара в мировой торговле нефтью.
"Турецкие энергетические компании вскоре сократят импорт нефти из России и Ирана. Москве необходимо будет разработать новые стратегии экспорта нефти через третьи страны", - резюмировал он.
Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва президента США отказаться от российской нефти энергетическая политика Анкары не изменилась, однако страна активно диверсифицирует рынок поставщиков.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
"Заговорили по-другому". Москва получила неожиданное предложение
30 октября, 08:00