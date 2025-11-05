Рейтинг@Mail.ru
Группу военных ВСУ уничтожили при попытке прорыва из Красноармейска - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 05.11.2025 (обновлено: 17:45 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/tsentr-2053008294.html
Группу военных ВСУ уничтожили при попытке прорыва из Красноармейска
Группу военных ВСУ уничтожили при попытке прорыва из Красноармейска - РИА Новости, 05.11.2025
Группу военных ВСУ уничтожили при попытке прорыва из Красноармейска
Разведчики группировки "Центр" уничтожили боевиков ВСУ, которые пытались вырваться из окружения в Красноармейске, передает корреспондент РИА Новости,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:56:00+03:00
2025-11-05T17:45:00+03:00
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
владимир путин
владимир зеленский
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401155_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_0bcca95e30efeb3d9902ccf6f18066dc.jpg
https://ria.ru/20251105/svo-2052834186.html
https://ria.ru/20251104/minoborony-2052752481.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
димитров
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401155_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_68f04099258d8b2fe926101636c40da7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, владимир путин, владимир зеленский, валерий герасимов, димитров, харьковская область, вооруженные силы рф, россия
Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Димитров, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Россия
Группу военных ВСУ уничтожили при попытке прорыва из Красноармейска

Разведчики уничтожили боевиков ВСУ при попытке прорыва из Красноармейска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕЛИДОВО, 5 ноя — РИА Новости, Александр Харченко. Разведчики группировки "Центр" уничтожили боевиков ВСУ, которые пытались вырваться из окружения в Красноармейске, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за операцией при помощи БПЛА.
Движение засекли к северо-западу от города, в группе было более десяти военнослужащих. Для ликвидации противника разведчики применили FPV-дрон. Он попал в центр отступавшей группы.
Бойцы запускают борт разведчик - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Идти им некуда". Что приготовили для ВСУ в Красноармейске
Вчера, 13:28
Минобороны ранее в среду оценило положение украинских подразделений в районах окружения Красноармейске и Купянске как критическое: шансов на спасение, кроме плена, у военнослужащих нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
Накануне ведомство сообщило, что в районе Купянска военные продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки продолжается и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
ВС России сорвали попытку наемников деблокировать ВСУ в районе Гришино
4 ноября, 12:20

Окружение ВСУ

Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находится около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем "Центр" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

На прошлой неделе Путин поручил Минобороны обеспечить проезд представителей иностранных СМИ в районы блокировки украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Посетить их могут в том числе украинские журналисты. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда группами.
Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об интересе многих западных журналистов к озвученной Путиным идее. При этом Кремлю неизвестно о представителях украинских СМИ, которые изъявили бы желание приехать на эти территории. Фактически Киев отверг предложение, пытаясь замолчать реальное положение дел, констатировал Песков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовДимитровХарьковская областьВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала