Группу военных ВСУ уничтожили при попытке прорыва из Красноармейска

СЕЛИДОВО, 5 ноя — РИА Новости, Александр Харченко. Разведчики группировки "Центр" уничтожили боевиков ВСУ, которые пытались вырваться из окружения в Красноармейске, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за операцией при помощи БПЛА.
Движение засекли к северо-западу от города, в группе было более десяти военнослужащих. Для ликвидации противника разведчики применили FPV-дрон. Он попал в центр отступавшей группы.
Минобороны ранее в среду оценило положение украинских подразделений в районах окружения Красноармейске и Купянске как критическое: шансов на спасение, кроме плена, у военнослужащих нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
Накануне ведомство сообщило, что в районе Купянска военные продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки продолжается и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Окружение ВСУ
Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находится около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем "Центр" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
На прошлой неделе Путин поручил Минобороны обеспечить проезд представителей иностранных СМИ в районы блокировки украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Посетить их могут в том числе украинские журналисты. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда группами.
Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об интересе многих западных журналистов к озвученной Путиным идее. При этом Кремлю неизвестно о представителях украинских СМИ, которые изъявили бы желание приехать на эти территории. Фактически Киев отверг предложение, пытаясь замолчать реальное положение дел, констатировал Песков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18