Рейтинг@Mail.ru
Суд в ЦАР приговорил иностранца к 10 годам каторги за шпионаж - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/tsar-2053074295.html
Суд в ЦАР приговорил иностранца к 10 годам каторги за шпионаж
Суд в ЦАР приговорил иностранца к 10 годам каторги за шпионаж - РИА Новости, 05.11.2025
Суд в ЦАР приговорил иностранца к 10 годам каторги за шпионаж
Суд в ЦАР приговорил к 10 годам каторжных работ гражданина Бельгии и Португалии, признанного виновным в шпионаже и заговоре против государства, сообщил РИА... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T22:48:00+03:00
2025-11-05T22:48:00+03:00
в мире
бельгия
португалия
цар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
https://ria.ru/20250319/kitaj-2005882261.html
бельгия
португалия
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, португалия, цар
В мире, Бельгия, Португалия, ЦАР
Суд в ЦАР приговорил иностранца к 10 годам каторги за шпионаж

Суд в ЦАР приговорил гражданина Бельгии и Португалии к 10 годам каторги

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГИ, 5 ноя – РИА Новости. Суд в ЦАР приговорил к 10 годам каторжных работ гражданина Бельгии и Португалии, признанного виновным в шпионаже и заговоре против государства, сообщил РИА Новости генеральный прокурор страны Жан Видаль Дамас.
"Апелляционный суд Банги вынес свой вердикт по делу Мартина Джозефа Фигейры. Решением суда его действия квалифицированы как действия шпиона. Суд приговорил обвиняемого гражданина Бельгии и Португалии к 10 годам каторжных работ и штрафу в размере 50 миллионов африканских франков (87,5 тысяч долларов) в пользу центральноафриканского государства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в общей сложности Фигейре было предъявлено обвинение по шести пунктам, в том числе в заговоре против государства, шпионаже, разжигании ненависти и мятеже против государственных учреждений, соучастии в посягательстве на внутреннюю безопасность государства.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Китае экс-сотрудника института приговорили к смертной казни за шпионаж
19 марта, 08:58
 
В миреБельгияПортугалияЦАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала