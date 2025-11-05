https://ria.ru/20251105/tsar-2053074295.html
Суд в ЦАР приговорил иностранца к 10 годам каторги за шпионаж
Суд в ЦАР приговорил иностранца к 10 годам каторги за шпионаж - РИА Новости, 05.11.2025
Суд в ЦАР приговорил иностранца к 10 годам каторги за шпионаж
Суд в ЦАР приговорил к 10 годам каторжных работ гражданина Бельгии и Португалии, признанного виновным в шпионаже и заговоре против государства, сообщил РИА... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T22:48:00+03:00
2025-11-05T22:48:00+03:00
2025-11-05T22:48:00+03:00
в мире
бельгия
португалия
цар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
https://ria.ru/20250319/kitaj-2005882261.html
бельгия
португалия
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, португалия, цар
В мире, Бельгия, Португалия, ЦАР
Суд в ЦАР приговорил иностранца к 10 годам каторги за шпионаж
Суд в ЦАР приговорил гражданина Бельгии и Португалии к 10 годам каторги
БАНГИ, 5 ноя – РИА Новости. Суд в ЦАР приговорил к 10 годам каторжных работ гражданина Бельгии и Португалии, признанного виновным в шпионаже и заговоре против государства, сообщил РИА Новости генеральный прокурор страны Жан Видаль Дамас.
"Апелляционный суд Банги
вынес свой вердикт по делу Мартина Джозефа Фигейры. Решением суда его действия квалифицированы как действия шпиона. Суд приговорил обвиняемого гражданина Бельгии
и Португалии
к 10 годам каторжных работ и штрафу в размере 50 миллионов африканских франков (87,5 тысяч долларов) в пользу центральноафриканского государства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в общей сложности Фигейре было предъявлено обвинение по шести пунктам, в том числе в заговоре против государства, шпионаже, разжигании ненависти и мятеже против государственных учреждений, соучастии в посягательстве на внутреннюю безопасность государства.