Суд в ЦАР приговорил иностранца к 10 годам каторги за шпионаж

БАНГИ, 5 ноя – РИА Новости. Суд в ЦАР приговорил к 10 годам каторжных работ гражданина Бельгии и Португалии, признанного виновным в шпионаже и заговоре против государства, сообщил РИА Новости генеральный прокурор страны Жан Видаль Дамас.

По его словам, в общей сложности Фигейре было предъявлено обвинение по шести пунктам, в том числе в заговоре против государства, шпионаже, разжигании ненависти и мятеже против государственных учреждений, соучастии в посягательстве на внутреннюю безопасность государства.