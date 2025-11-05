Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами - РИА Новости, 05.11.2025
08:55 05.11.2025
Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами
Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами - РИА Новости, 05.11.2025
Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами
Президент США Дональд Трамп в среду в 16:30 по московскому времени выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами на фоне рекордно продолжительного... РИА Новости, 05.11.2025
в мире, сша, майами, дональд трамп, джон тьюн
В мире, США, Майами, Дональд Трамп, Джон Тьюн
Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами

В Белом доме анонсировали выступление Трампа на завтраке с сенаторами

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду в 16:30 по московскому времени выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами на фоне рекордно продолжительного шатдауна правительства США, следует из расписания Белого дома.
"8:30 утра, президент выступает с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами. Государственная столовая", - говорится в расписании.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Трамп заявил, что не все американцы заслуживают компенсации из-за шатдауна
7 октября, 22:03
После этого Трамп отправится в Майами, где ожидается его выступление на бизнес-форуме.
Трамп ранее призвал республиканских сенаторов добиваться отмены так называемого филибастера — парламентской процедуры в сенате, которая позволяет меньшинству блокировать принятие законопроектов.
При этом портал Axios со ссылкой на соратников Трампа ранее сообщил, что президент в случае, если филибастер не будет отменен, собирается превратить жизнь сенаторов-республиканцев "в сущий ад".
В то же время конгресс США на фоне шатдауна обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства из-за того, что сейчас документ ограничен сроком до 21 ноября, заявил ранее лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Белый дом ищет новые источники финансирования, пишут СМИ
14 октября, 16:00
Трамп в среду (во вторник вечером по Вашингтону) побил свой собственный рекорд по продолжительности шатдауна: текущая приостановка работы правительства США официально стала самой длительной в истории страны. До этого самый продолжительный шатдаун длился 35 дней, с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, и пришелся на администрацию Трампа в годы его первого срока.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
 
В миреСШАМайамиДональд ТрампДжон Тьюн
 
 
