Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду в 16:30 по московскому времени выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами на фоне рекордно продолжительного шатдауна правительства США, следует из расписания Белого дома.

"8:30 утра, президент выступает с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами. Государственная столовая", - говорится в расписании.

После этого Трамп отправится в Майами , где ожидается его выступление на бизнес-форуме.

Трамп ранее призвал республиканских сенаторов добиваться отмены так называемого филибастера — парламентской процедуры в сенате, которая позволяет меньшинству блокировать принятие законопроектов.

При этом портал Axios со ссылкой на соратников Трампа ранее сообщил, что президент в случае, если филибастер не будет отменен, собирается превратить жизнь сенаторов-республиканцев "в сущий ад".

В то же время конгресс США на фоне шатдауна обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства из-за того, что сейчас документ ограничен сроком до 21 ноября, заявил ранее лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн

Трамп в среду (во вторник вечером по Вашингтону) побил свой собственный рекорд по продолжительности шатдауна: текущая приостановка работы правительства США официально стала самой длительной в истории страны. До этого самый продолжительный шатдаун длился 35 дней, с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, и пришелся на администрацию Трампа в годы его первого срока.