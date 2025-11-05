Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал решение Верховного суда США по тарифам вопросом жизни и смерти - РИА Новости, 05.11.2025
08:53 05.11.2025
Трамп назвал решение Верховного суда США по тарифам вопросом жизни и смерти
Президент США Дональд Трамп считает, что решение Верховного суда по вопросу о законности его пошлин может стать решающим для будущего страны. РИА Новости, 05.11.2025
2025
Трамп назвал решение Верховного суда США по тарифам вопросом жизни и смерти

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что решение Верховного суда по вопросу о законности его пошлин может стать решающим для будущего страны.
"Завтрашнее дело в Верховном суде Соединенных Штатов – это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти для нашей страны," – написал президент в социальной сети Truth Social.
Он добавил, что в случае победы США обеспечат мощную, справедливую систему финансовой и национальной безопасности, без которой страна останется беззащитной перед иностранными интересами. По мнению Трампа, фондовый рынок США "постоянно достигает рекордных высот", и "никогда еще Америка не пользовалась таким уважением" именно благодаря тарифам и выгодным сделкам.
Истцы утверждают, что Трамп превысил свои полномочия, введя торговые пошлины. Если Верховный суд поддержит президента, то Белый дом получит фактически неограниченные полномочия в торговой политике. В случае победы истцов эти полномочия вернутся к Конгрессу, что замедлит действующую тарифную стратегию и ослабит переговорные позиции США в торговом конфликте с Китаем.
