Трамп назвал решение Верховного суда США по тарифам вопросом жизни и смерти

ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что решение Верховного суда по вопросу о законности его пошлин может стать решающим для будущего страны.
«
"Завтрашнее дело в Верховном суде Соединенных Штатов – это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти для нашей страны," – написал президент в социальной сети Truth Social.
Он добавил, что в случае победы США обеспечат мощную, справедливую систему финансовой и национальной безопасности, без которой страна останется беззащитной перед иностранными интересами. По мнению Трампа, фондовый рынок США "постоянно достигает рекордных высот", и "никогда еще Америка не пользовалась таким уважением" именно благодаря тарифам и выгодным сделкам.
Истцы утверждают, что Трамп превысил свои полномочия, введя торговые пошлины. Если Верховный суд поддержит президента, то Белый дом получит фактически неограниченные полномочия в торговой политике. В случае победы истцов эти полномочия вернутся к Конгрессу, что замедлит действующую тарифную стратегию и ослабит переговорные позиции США в торговом конфликте с Китаем.