В Ярославской области объявили режим беспилотной опасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 05.11.2025
В Ярославской области объявили режим беспилотной опасности
В Ярославской области объявили режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2025
специальная военная операция на украине
ярославская область
ярославль
михаил евраев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
ярославская область
ярославль
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
1920
1920
true
Специальная военная операция на Украине, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность

В Ярославской области объявили режим беспилотной опасности

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале.
Ранее Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля.
"Внимание! В Ярославской области беспилотная опасность! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - написал губернатор.
