Трамп заявил, что Нью-Йорк ждут ужасные вещи

Президент США Дональд Трамп после победы демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка заявил, что город ждут ужасные вещи, а горожане разбегаются из-за...
МАЙАМИ (США), 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после победы демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка заявил, что город ждут ужасные вещи, а горожане разбегаются из-за результатов голосования.
В США
во вторник прошли выборы губернаторов в штатах Нью-Джерси
и Вирджиния, а также мэра Нью-Йорка
. На выборах мэра Нью-Йорка победил демократический социалист Мамдани
. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах. Президент США Дональд Трамп
называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.
"Вы наблюдаете за тем, что происходит в Нью-Йорке, - это ужасно... И я надеюсь, что этого не произойдет, но вы скоро увидите", - сказал Трамп в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
Он также заявил, что жители Нью-Йорка "разбегаются, так как не хотят жить в коммунистическом режиме" при новом мэре.