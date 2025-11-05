Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/tramp-2053079308.html
Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны
Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны - РИА Новости, 05.11.2025
Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны, не упомянув о ключевой роли Советского Союза в победе над фашистской... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T23:37:00+03:00
2025-11-05T23:37:00+03:00
в мире
сша
германия
америка
дональд трамп
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_d27fbe72e25149ff567e8dee0df7e5ec.jpg
https://ria.ru/20250812/maduro-2034702195.html
сша
германия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_f4f1b7eef949a1344279a5cb2e484dc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, америка, дональд трамп, мария захарова
В мире, США, Германия, Америка, Дональд Трамп, Мария Захарова
Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны

Трамп: США выиграли обе мировые войны, не упомянув ни разу о решающей роли СССР

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАЙАМИ (США), 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны, не упомянув о ключевой роли Советского Союза в победе над фашистской Германией во Второй мировой войне.
"Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли всё между ними и всё до этого", - сказал Трамп в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
Американский лидер добавил, что США никогда не проигрывали войн, однако иногда "не воюют ради победы".
Это уже не первый раз, когда Трамп отказался признавать заслуги Советского Союза во Второй мировой войне. Ранее он выразил мнение, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах. Также он объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, по его мнению, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Россия победила в войне против гегемонии Запада, заявил Мадуро
12 августа, 03:58
 
В миреСШАГерманияАмерикаДональд ТрампМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала