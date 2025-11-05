Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны

МАЙАМИ (США), 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны, не упомянув о ключевой роли Советского Союза в победе над фашистской Германией во Второй мировой войне.
"Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли всё между ними и всё до этого", - сказал Трамп в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
Американский лидер добавил, что США никогда не проигрывали войн, однако иногда "не воюют ради победы".
Это уже не первый раз, когда Трамп отказался признавать заслуги Советского Союза во Второй мировой войне. Ранее он выразил мнение, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах. Также он объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, по его мнению, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне.
