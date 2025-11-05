МАЙАМИ, 5 ноя - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп публично обвинил правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро в "связях" с наркокартелями.
https://ria.ru/20251105/tramp-2053074435.html
Трамп обвинил правительство Венесуэлы в связях с наркокартелями
Трамп обвинил правительство Венесуэлы в связях с наркокартелями - РИА Новости, 05.11.2025
Трамп обвинил правительство Венесуэлы в связях с наркокартелями
Американский лидер Дональд Трамп публично обвинил правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро в "связях" с наркокартелями. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T22:49:00+03:00
2025-11-05T22:49:00+03:00
2025-11-05T22:49:00+03:00
в мире
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514760_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_88889e7b461c86483974ff73905a0840.jpg
https://ria.ru/20251105/polyanskiy-2053065397.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514760_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_242dc06530f5a598a48c3453293b0336.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Трамп обвинил правительство Венесуэлы в связях с наркокартелями
Трамп публично обвинил правительство Венесуэлы в связях с наркокартелями
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото