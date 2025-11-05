Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США не стремятся к войне с кем-либо - РИА Новости, 05.11.2025
22:44 05.11.2025
Трамп заявил, что США не стремятся к войне с кем-либо
Трамп заявил, что США не стремятся к войне с кем-либо
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к войне с кем бы то ни было. РИА Новости, 05.11.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не стремятся к войне с кем-либо

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МАЙАМИ (США), 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к войне с кем бы то ни было.
"Мы не хотим ввязываться в войны. Я восстановил вооруженные силы. У нас, безусловно, самая сильная армия в мире", - сказал Трамп в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
