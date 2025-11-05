Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не допустит строительства коммунизма в США - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/tramp-2053072174.html
Трамп заявил, что не допустит строительства коммунизма в США
Трамп заявил, что не допустит строительства коммунизма в США - РИА Новости, 05.11.2025
Трамп заявил, что не допустит строительства коммунизма в США
Президент США Дональд Трамп на фоне победы на выборах мэра Нью-Йорка демократического социалиста Зохрана Мамдани заявил, что не допустит строительства... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T22:28:00+03:00
2025-11-05T22:28:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
зохран мамдани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999178132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2057cebc3841b9a7ca6fd6a4bdee6f1a.jpg
https://ria.ru/20251105/tramp-2053070689.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999178132_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b6383eda52b450b56d1541970f7c2a5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, зохран мамдани
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Зохран Мамдани
Трамп заявил, что не допустит строительства коммунизма в США

Трамп после победы Мамдани пообещал не допустить строительства в США коммунизма

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАЙАМИ (США), 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне победы на выборах мэра Нью-Йорка демократического социалиста Зохрана Мамдани заявил, что не допустит строительства коммунизма в Штатах "ни в какой форме".
"Пока я президент, США не станут коммунистической страной ни в каком виде и форме. Мы это остановим. Остановим этот бред", - заявил Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Вчера, 22:12
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампЗохран Мамдани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала