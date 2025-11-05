Трамп призвал республиканцев немедленно прекратить шатдаун

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев немедленно положить конец шатдауну.

« "Я думаю, это очень важно: нам нужно открыть страну. И способ сделать это сегодня днем — отменить правило филибастера", — сказал он на завтраке с сенаторами.

Трамп предупредил, что без отмены этой процедуры, позволяющей меньшинству блокировать решения, конгресс окажется парализован на годы вперед. По его словам, ранее законодательный орган всегда соглашался на временные продления, это первый случай, когда такого не произошло.

Шатдаун в США

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун — нередкая ситуация, она подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.

Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.