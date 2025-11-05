Рейтинг@Mail.ru
Еще одному конфликту также будет положен конец, заявил Трамп - РИА Новости, 05.11.2025
16:42 05.11.2025 (обновлено: 17:19 05.11.2025)
Еще одному конфликту также будет положен конец, заявил Трамп
Еще одному конфликту также будет положен конец, заявил Трамп - РИА Новости, 05.11.2025
Еще одному конфликту также будет положен конец, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала срока ему удалось завершить восемь вооруженных конфликтов, выразив уверенность, что еще один будет остановлен в РИА Новости, 05.11.2025
Еще одному конфликту также будет положен конец, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала срока ему удалось завершить восемь вооруженных конфликтов, выразив уверенность, что еще один будет остановлен в будущем.
"Мы остановили восемь войн, восемь войн, и у нас осталась еще одна, как вы, вероятно, знаете, - и она тоже будет остановлена", - сказал Трамп на завтраке с сенаторами.
