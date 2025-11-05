https://ria.ru/20251105/tramp-2053001213.html
Трамп признал, что нынешний шатдаун стал самым продолжительным в истории
Шатдаун правительства США стал самым длинным в истории страны и негативно сказался на итогах выборов для республиканцев, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 05.11.2025
сша
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Шатдаун правительства США стал самым длинным в истории страны и негативно сказался на итогах выборов для республиканцев, заявил президент США Дональд Трамп.
В США
во вторник прошли выборы губернаторов в штатах Нью-Джерси
, Вирджиния, а также мэра Нью-Йорка
. На выборах мэра Нью-Йорка победил демократический социалист 34-летний Зохран Мамдани
. Трамп
называл его коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь городу.
"Я думаю, если вы почитаете опросы общественного мнения, то поймете, что шатдаун правительства стал важным фактором, негативным для республиканцев... Как вы знаете, мы в разгаре катастрофического правительственного кризиса, вызванного демократами, и это действительно их вина... Это официально самый длинный шатдаун в истории США", - сказал Трамп на завтраке с участием сенаторов-республиканцев.
Федеральное правительство США не функционирует должным образом с 1 октября, поскольку республиканцы и демократы в конгрессе не могут принять законопроект о государственном финансировании. Спикер палаты представителей Майк Джонсон
ранее предупреждал, что экономика страны потеряет десятки миллиардов долларов, если ситуация не изменится до 1 ноября.