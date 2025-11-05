Рейтинг@Mail.ru
11:36 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/tramp-2052928817.html
На Западе обратились к Трампу после предложения Путина
На Западе обратились к Трампу после предложения Путина

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует согласиться на предложение главы России Владимира Путина о продлении ДСНВ, пишет Financial Times.

"Достижение решающего прогресса в этом направлении было бы гораздо лучшим способом получить Нобелевскую премию мира, которой он так жаждет, чем снятие длительного табу на испытания оружия", — говорится в публикации.

Издание напоминает, что срок действия договора, ограничивающего число развернутых стратегических боезарядов до 1550 единиц с каждой стороны, истекает в феврале следующего года. Путин предложил условное продление на один год: Вашингтон сделал несколько позитивных заявлений, но официально не отреагировал.

Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявлял Путин. Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В МИД оценили возможность диалога США и России по ДСНВ
Вчера, 01:38
 
В миреВладимир ПутинРоссияСШАДональд Трамп
 
 
