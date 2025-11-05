Рейтинг@Mail.ru
Эксперт заявил, что Трамп не выполняет предвыборные обещания - РИА Новости, 05.11.2025
06:38 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/tramp-2052882930.html
Эксперт заявил, что Трамп не выполняет предвыборные обещания
Эксперт заявил, что Трамп не выполняет предвыборные обещания - РИА Новости, 05.11.2025
Эксперт заявил, что Трамп не выполняет предвыборные обещания
Президент США Дональд Трамп не выполняет обещания, которые он давал в ходе предвыборной кампании год назад, а миллионы американцев страдают из-за... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T06:38:00+03:00
2025-11-05T06:38:00+03:00
в мире, сша, америка, дональд трамп, эрл расмуссен, камала харрис
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Эрл Расмуссен, Камала Харрис
Эксперт заявил, что Трамп не выполняет предвыборные обещания

Эрл Расмуссен: Трамп не выполняет предвыборные обещания

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не выполняет обещания, которые он давал в ходе предвыборной кампании год назад, а миллионы американцев страдают из-за правительственного шатдауна, заявил РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.
Пятого ноября исполняется год с президентских выборов в США, в ходе которых республиканец Трамп одержал победу над соперницей-демократом – бывшим вице-президентом США Камалой Харрис.
"Выполняет ли Трамп свои обещания? Безусловно, нет. Сейчас мы переживаем близкий к рекордному шатдаун, который затрагивает миллионы американцев. Миллионы людей теряют медстраховку, мы отправляем помощь другим странам на миллиарды долларов, тогда как многие американцы стараются свести концы с концами", - сказал Расмуссен.
Он выразил разочарование тем, что это отрицательно сказывается на США и не соответствует провозглашенной Трампом политике о первенстве Америки.
"Мы должны остановиться, решить наши проблемы и сделать Америку первой", - сказал он.
Расмуссен признался, что год назад больше поддерживал Трампа, чем сейчас.
"У меня было много ожиданий. Но, к сожалению, эти позитивные мысли быстро испарились", - сказал он.
В частности, Расмуссен отметил, что год назад надеялся увидеть в лице Трампа президента, который преодолел бы партийные разногласия и объединил страну. Однако, по его словам, в реальности США сейчас сталкиваются даже с еще большим разобщением, чем прежде, и оппоненты Трампа подвергаются нападкам.
Федеральное правительство США не функционирует должным образом с 1 октября, поскольку республиканцы и демократы в конгрессе не могут принять законопроект о государственном финансировании. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее предупредил, что экономика страны потеряет десятки миллиардов долларов, если ситуация не изменится до 1 ноября.
