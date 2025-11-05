Эксперт заявил, что Трамп не выполняет предвыборные обещания

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не выполняет обещания, которые он давал в ходе предвыборной кампании год назад, а миллионы американцев страдают из-за правительственного шатдауна, заявил РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.

Пятого ноября исполняется год с президентских выборов в США , в ходе которых республиканец Трамп одержал победу над соперницей-демократом – бывшим вице-президентом США Камалой Харрис

"Выполняет ли Трамп свои обещания? Безусловно, нет. Сейчас мы переживаем близкий к рекордному шатдаун, который затрагивает миллионы американцев. Миллионы людей теряют медстраховку, мы отправляем помощь другим странам на миллиарды долларов, тогда как многие американцы стараются свести концы с концами", - сказал Расмуссен

Он выразил разочарование тем, что это отрицательно сказывается на США и не соответствует провозглашенной Трампом политике о первенстве Америки

"Мы должны остановиться, решить наши проблемы и сделать Америку первой", - сказал он.

Расмуссен признался, что год назад больше поддерживал Трампа, чем сейчас.

"У меня было много ожиданий. Но, к сожалению, эти позитивные мысли быстро испарились", - сказал он.

В частности, Расмуссен отметил, что год назад надеялся увидеть в лице Трампа президента, который преодолел бы партийные разногласия и объединил страну. Однако, по его словам, в реальности США сейчас сталкиваются даже с еще большим разобщением, чем прежде, и оппоненты Трампа подвергаются нападкам.