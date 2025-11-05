Трамп помог решить некоторые конфликты, но разжег другие, заявил эксперт

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помог урегулировать некоторые международные конфликты, но в то же время разжег напряженность в других регионах, заявил РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.
Пятого ноября исполняется год с президентских выборов в США, в ходе которых республиканец Трамп одержал победу над соперницей-демократкой – бывшим вице-президентом США Камалой Харрис.
"С одной стороны, Трамп помог в урегулировании некоторых конфликтов в мире, а с другой - разжег другие", - сказал Расмуссен.
По его словам, это, в частности, касается ситуации на Ближнем Востоке, в том числе трений между Израилем и Палестиной, а также напряженности в отношениях между Израилем и Ираном.
Расмуссен также подчеркнул, что Трампу пока не удалось решить украинский конфликт и устранить опасения России, связанные с ее безопасностью.
"Трамп не смог смягчить украинский кризис, и у него нет последовательной стратегии. Похоже, он не понимает необходимости обеспечения безопасности России и не стремится устранить реальные причины конфликта", - сказал он.
По его словам, временами появляется свет в конце туннеля, но потом он исчезает.
Расмуссен также подверг критике решение Трампа наносить удары в Карибском бассейне по катерам, которые, как считают США, связаны с наркоторговлей. Он также обратил внимание на то, что Вашингтон начал вводить пошлины и тем самым развернул "мировую торговую войну".
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер демократов Хаким Джеффрис заявили в пятницу, что члены демократической фракции в Конгрессе призвали Белый дом предоставить доказательства правомерности недавних американских бомбардировок в Карибском бассейне.
Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, что за время свое президентства смог решить несколько крупных конфликтов в мире. В то же время, он признавал, что пока не удалось добиться мира на Украине, что раньше ему казалось сделать проще всего.