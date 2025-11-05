Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о возвращении кандидатуры Айзекмана в качестве главы НАСА - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 05.11.2025 (обновлено: 02:43 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/tramp-2052866850.html
Трамп заявил о возвращении кандидатуры Айзекмана в качестве главы НАСА
Трамп заявил о возвращении кандидатуры Айзекмана в качестве главы НАСА - РИА Новости, 05.11.2025
Трамп заявил о возвращении кандидатуры Айзекмана в качестве главы НАСА
Президент США Дональд Трамп в среду вернул на рассмотрение кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана в качестве главы космического агентства НАСА, которую ранее РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T01:58:00+03:00
2025-11-05T02:43:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
наса
джаред айзекман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858336_0:181:2330:1492_1920x0_80_0_0_1b2740e563cffaa9b09d77d166f07136.jpg
https://ria.ru/20251027/tramp-2050865785.html
https://ria.ru/20251102/mask-2052472133.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858336_0:38:2330:1786_1920x0_80_0_0_e75ba5e7d43d21c319410a81aa10fd37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, наса, джаред айзекман
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, НАСА, Джаред Айзекман
Трамп заявил о возвращении кандидатуры Айзекмана в качестве главы НАСА

Трамп вернул кандидатуру астронавта Айзекмана в качестве главы НАСА

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду вернул на рассмотрение кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана в качестве главы космического агентства НАСА, которую ранее снял из-за разлада с Илоном Маском, об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Я рад выдвинуть Джареда Айзекмана, выдающегося бизнес-лидера, филантропа, летчика и астронавта, на должность администратора НАСА", - написал Трамп.
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался об отношениях с Маском
27 октября, 11:42
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом выражает недовольство действиями министра транспорта США Шона Даффи, временного исполняющего обязанности главы НАСА, на фоне публичного конфликта внутри администрации Трампа по поводу назначения постоянного руководителя агентства.
В июле Трамп объяснил отклонение кандидатуры Айзекмана, ранее представленной Маском, тем, что тот якобы является "чистокровным демократом", который никогда ранее не жертвовал средства его Республиканской партии.
Айзекману 41 год, он женат и у него двое детей. Имеет степень бакалавра в аэронавтике. Состояние, которое журнал Forbes оценивает сейчас в 1,9 миллиарда долларов, он сделал благодаря своей компании по обработке платежей Shift4 Payments. Он основал ее в подвале дома родителей в возрасте 16 лет, теперь Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети американских ресторанов и отелей.
В 2011 он основал компанию Draken International, которая тренирует пилотов для Вооруженных сил США. Компания управляет одним из крупнейших в мире парков частных истребителей. Впоследствии он продал контрольный пакет акций инвестиционному гиганту Blackstone.
Имеет квалификацию для управления многими истребителями. В 2009 смог побить рекорд по кругосветному путешествию на лёгком реактивном самолёте.
Был командиром первого частного пилотируемого космического полета Inspiration4 на борту Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый частный пилотируемый полет в космос, когда на борту не было ни одного представителя госагентсв. Второй полет совершил как командир миссии Polaris Dawn и стал первым непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос.
Официальная резиденция президента США Белый дом - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Основатель Megaupload и Mega посоветовал Трампу помириться с Маском
2 ноября, 08:44
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскНАСАДжаред Айзекман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала