Трамп заявил о возвращении кандидатуры Айзекмана в качестве главы НАСА

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду вернул на рассмотрение кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана в качестве главы космического агентства НАСА, которую ранее снял из-за разлада с Илоном Маском, об этом он написал в соцсети Truth Social

"Я рад выдвинуть Джареда Айзекмана, выдающегося бизнес-лидера, филантропа, летчика и астронавта, на должность администратора НАСА ", - написал Трамп

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом выражает недовольство действиями министра транспорта США Шона Даффи, временного исполняющего обязанности главы НАСА, на фоне публичного конфликта внутри администрации Трампа по поводу назначения постоянного руководителя агентства.

В июле Трамп объяснил отклонение кандидатуры Айзекмана, ранее представленной Маском, тем, что тот якобы является "чистокровным демократом", который никогда ранее не жертвовал средства его Республиканской партии.

Айзекману 41 год, он женат и у него двое детей. Имеет степень бакалавра в аэронавтике. Состояние, которое журнал Forbes оценивает сейчас в 1,9 миллиарда долларов, он сделал благодаря своей компании по обработке платежей Shift4 Payments. Он основал ее в подвале дома родителей в возрасте 16 лет, теперь Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети американских ресторанов и отелей.

В 2011 он основал компанию Draken International, которая тренирует пилотов для Вооруженных сил США. Компания управляет одним из крупнейших в мире парков частных истребителей. Впоследствии он продал контрольный пакет акций инвестиционному гиганту Blackstone.

Имеет квалификацию для управления многими истребителями. В 2009 смог побить рекорд по кругосветному путешествию на лёгком реактивном самолёте.