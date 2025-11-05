Рейтинг@Mail.ru
США рассматривают запрос Саудовской Аравии на покупку F-35, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2025
00:57 05.11.2025
США рассматривают запрос Саудовской Аравии на покупку F-35, пишут СМИ
США рассматривают запрос Саудовской Аравии на покупку F-35, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает запрос Саудовской Аравии на покупку 48 истребителей F-35, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 05.11.2025
саудовская аравия
2025
США рассматривают запрос Саудовской Аравии на покупку F-35, пишут СМИ

Reuters: США обсуждают с Саудовской Аравией покупку 48 истребителей F-35

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает запрос Саудовской Аравии на покупку 48 истребителей F-35, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа рассматривает запрос Саудовской Аравии на покупку 48 истребителей F-35", - говорится в публикации.
По данным агентства, окончательное решение еще не принято. Пентагон, как отмечает агентство, работал над потенциальной сделкой в течение нескольких месяцев.
"И теперь дело дошло до уровня министра обороны", - добавляет агентство.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман планирует приобрести у Вашингтона истребители F-35 во время поездки в США в ноябре.
