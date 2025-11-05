Советники Трампа настаивают на отстранении Мадуро от власти, пишут СМИ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп колеблется по поводу последствий возможной военной операции в отношении Венесуэлы, но многие из его высокопоставленных советников настаивают на отстранении венесуэльского президента Николаса Мадуро от власти, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
"Чиновники заявили, что (Трамп - ред.) не хочет одобрять операции, которые могут поставить под угрозу безопасность американских войск или обернуться досадным провалом. Но многие из его высокопоставленных советников настаивают на одном из наиболее агрессивных вариантов - отстранении Мадуро от власти", - сообщает газета.
Согласно изданию, Трампу, скорее всего, не придется принимать решение по крайней мере до тех пор, пока в Карибский бассейн в ноябре не прибудет крупнейший и новейший авианосец США Gerald Ford, на борту которого находятся около 5 тысяч моряков и более 75 ударных, разведывательных и вспомогательных летательных аппаратов.
Как пишет газета, в случае выбора в пользу военной акции против Венесуэлы, нет никаких гарантий, что Трамп добьется успеха или сможет гарантировать, что новое правительство будет настроено более дружественно по отношению к США. Некоторые из собеседников издания указали, что гораздо больше внимания уделяется планированию удара по правительству Венесуэлы, чем тому, что потребуется для управления страной в случае успеха операции.
Газета Washington Post ранее сообщила, что США разворачивают в Карибском бассейне группировку войск, которая, по предварительным данным, может насчитывать около 16 тысяч военных.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
