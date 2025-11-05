Первый за 14 лет паром отправился из Трабзона в Сочи

ТРАБЗОН, 5 ноя — РИА Новости, Заман Рамазанов. Первый за 14 лет паром стартовал из турецкого Трабзона в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Судно отправилось в путь в 21:10 мск. Время в пути до Сочи составит 12 часов.

На борту парома 20 пассажиров. В честь запуска линии компания предложила пересесть в каюты тем, кто приобрел билеты на "самолетные" кресла.

Первый с 2011 года пассажирский рейс парома из Трабзона в Сочи был запланирован на 29 октября, но его перенесли на неделю из-за шторма.

В неделю планируется два рейса, цены стартуют от 55 долларов со скидкой на первые путешествия. Задействованный на этом маршруте паром Seabridge застрахован от всех рисков, сообщил ранее РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр. Он отмечал, что пассажиры смогут расплачиваться на борту рублями в кафетерии и ресторане.

Чакыр также добавил, что судно рассчитано на 450 пассажиров. Экипаж состоит из 25 человек, но при полной загрузке может быть увеличен до 40. Паром вмещает 20 фур или 200 легковых машин, оборудован спасательными шлюпками, катерами и другими спасательными средствами.

Потенциальные пассажиры интересуются рейсами парома Трабзон — Сочи и бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на праздники, сообщили в Liderline. Интерес проявляют граждане как России , так и Турции

Перевозка автомобиля для пассажира будет стоить от 30 тысяч рублей, цена может вырасти из-за размера машины. Однако в ближайшее время перевозка автомобилей не планируется, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян.

Паромная линия Сочи — Трабзон(Турция) — Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава Торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно Seabridge, однако в итоге планы не осуществились.