Автор проекта рассказал подробности о тоннеле между Чукоткой и Аляской

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проект тоннеля между Чукоткой и Аляской предусматривает только железнодорожные пути в виду высокой эффективности поездов, также рассматривается прокладка оптико-волоконных магистралей и линии электропередачи, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.

"Если говорить о транспортной части, то планируется чисто железнодорожный. Автомобили предполагается привозить на платформах, и это связано с опытом эксплуатации длинных тоннелей в мире, потому что для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в длинных тоннелях достаточно много проблем", - сказал Разбегин.

Кроме того, рассматривается использование тоннеля для прокладки оптико-волоконных магистралей и трансконтинентальной линии электропередачи, добавил учёный.

Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.

По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 км, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км.