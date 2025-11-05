Автор проекта рассказал подробности о тоннеле между Чукоткой и Аляской

https://ria.ru/20251105/tonnel-2052927937.html
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проект тоннеля между Чукоткой и Аляской предусматривает только железнодорожные пути в виду высокой эффективности поездов, также рассматривается прокладка оптико-волоконных магистралей и линии электропередачи, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
"Если говорить о транспортной части, то планируется чисто железнодорожный. Автомобили предполагается привозить на платформах, и это связано с опытом эксплуатации длинных тоннелей в мире, потому что для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в длинных тоннелях достаточно много проблем", - сказал Разбегин.
Кроме того, рассматривается использование тоннеля для прокладки оптико-волоконных магистралей и трансконтинентальной линии электропередачи, добавил учёный.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой
и Аляской
ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 км, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
), спецпредставитель президента России
по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив
, соединяющего Россию и Аляску.
По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию
и Америку
, стоимостью менее 8 миллиардов долларов.