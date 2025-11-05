Директор Дома народного творчества рассказала Путину о проекте телемоста

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Национальные культуры народов полуострова Крым и острова Сахалин соединят телемостом в 2026 году в рамках фестиваля "Вместе мы - Россия!", ежегодно объединяющего отдаленные друг от друга регионы страны, рассказала президенту России Владимиру Путину директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова.