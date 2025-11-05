Директор Дома народного творчества рассказала Путину о проекте телемоста

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Национальные культуры народов полуострова Крым и острова Сахалин соединят телемостом в 2026 году в рамках фестиваля "Вместе мы - Россия!", ежегодно объединяющего отдаленные друг от друга регионы страны, рассказала президенту России Владимиру Путину директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова.
"Еще один уникальный проект наш - всероссийский фестиваль народного творчества и традиций "Вместе мы - Россия!" , который собирает редчайшие образцы национальной культуры в творчестве художественных коллективов, и мы соединяем или мостом… В будущем году мы планируем соединить телемостом национальной культуры народов полуострова Крым и острова Сахалин", - сообщила она в ходе своего выступления на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Пуртова напомнила, что в рамках проекта в 2022 году телемостом соединялись Камчатка и Калининград, в 2023 году - Мурманск и Махачкала, в 2024 - Якутск и Луганск, а в сентябре 2025 года, в День зарождения российской государственности, в честь Года Защитника Отечества к телемосту присоединились девять городов-героев, где наглядно было продемонстрирована этнокультурное наследие, дружба и единство народов России.
Всероссийский фестиваль-праздник народного творчества и традиций "Вместе мы - Россия!" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с целью популяризации этнокультурного достояния. Организаторами выступают Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, региональные органы управления культурой, дома и центры народного творчества.