Директор Дома народного творчества рассказала Путину о проекте телемоста
23:43 05.11.2025
Директор Дома народного творчества рассказала Путину о проекте телемоста
Директор Дома народного творчества рассказала Путину о проекте телемоста
2025-11-05T23:43:00+03:00
2025-11-05T23:43:00+03:00
республика крым
россия
сахалин
владимир путин
общество
республика крым
россия
сахалин
республика крым, россия, сахалин, владимир путин, общество
Республика Крым, Россия, Сахалин, Владимир Путин, Общество
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Национальные культуры народов полуострова Крым и острова Сахалин соединят телемостом в 2026 году в рамках фестиваля "Вместе мы - Россия!", ежегодно объединяющего отдаленные друг от друга регионы страны, рассказала президенту России Владимиру Путину директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова.
"Еще один уникальный проект наш - всероссийский фестиваль народного творчества и традиций "Вместе мы - Россия!" , который собирает редчайшие образцы национальной культуры в творчестве художественных коллективов, и мы соединяем или мостом… В будущем году мы планируем соединить телемостом национальной культуры народов полуострова Крым и острова Сахалин", - сообщила она в ходе своего выступления на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Республика КрымРоссияСахалинВладимир ПутинОбщество
 
 
