СМИ: число погибших из-за тайфуна на Филиппинах превысило 100 человек

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах превысило 100 человек, сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на данные полиции.

Ранее в среду сообщалось, что число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах превысило 90, еще 26 человек числились пропавшими без вести. По данным управления гражданской обороны Филиппин, большинство жертв были найдены в Себу , в регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос.

"Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" в центральной части Филиппин в среду превысило 100 человек. По словам лейтенанта полиции Стивена Полинара, на соседнем острове Негрос по меньшей мере 12 человек погибли и еще 12 пропали без вести после того, как грязевой поток с вулкана Канлаон стал смывать дома в близлежащем одноименном городе", - сообщает АФП.

"Извержения вулкана Канлаон с прошлого года привели к отложению вулканического материала на его вершине. Когда начались дожди, эти отложения обрушились на деревни", - уточняет агентство.

Тайфун "Калмаэги" обрушился на центральную часть Филиппин во вторник. Как уточняют власти, стихия затронула примерно 706 тысяч человек, из которых 348 тысяч были перемещены в эвакуационные центры. Также в 53 населенных пунктах объявили чрезвычайное положение, которое позволяет местным органам власти использовать экстренные фонды и заморозить цены на предметы первой необходимости.

Ранее посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что уточняет у местных властей информацию о пострадавших из-за тайфуна "Калмаэги" россиянах. Также диппредставительство рекомендовало избегать выхода на улицу и поездок в зоны, подверженные наводнениям и оползням.