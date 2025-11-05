Рейтинг@Mail.ru
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
17:23 05.11.2025 (обновлено: 17:44 05.11.2025)
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из Домодедовского суда Подмосковья.
московская область (подмосковье), россия, аглая тарасова, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Аглая Тарасова, Происшествия
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса

Аглая Тарасова в суде признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова на судебном заседании в Домодедовском городском суде
Актриса Аглая Тарасова на судебном заседании в Домодедовском городском суде
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя — РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из Домодедовского суда Подмосковья.
"Вину признаю", — сказала она.
Сегодня началось рассмотрение дела Тарасовой по существу. Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, у нее нашли вейп с 0,38 грамма масла каннабиса.
Следствие возбудило уголовное дело о контрабанде наркотиков.
Следователь настаивал на домашнем аресте Тарасовой, у которой есть израильский паспорт. Сама артистка заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, чтобы не срывать съемки сразу в трех фильмах. В итоге суд ограничился тем, что запретил Тарасовой покидать место жительства по ночам и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.
