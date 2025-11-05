https://ria.ru/20251105/tarasova-2053020631.html
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса - РИА Новости, 05.11.2025
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из Домодедовского суда Подмосковья. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:23:00+03:00
2025-11-05T17:23:00+03:00
2025-11-05T17:44:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
аглая тарасова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053016363_0:247:3071:1974_1920x0_80_0_0_2879f65e35adf14dd837f4a40ae86b58.jpg
https://ria.ru/20251105/sud-2053019735.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053016363_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c2921559c0d2d9131cd3390b76f29feb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, аглая тарасова, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Аглая Тарасова, Происшествия
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
Аглая Тарасова в суде признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя — РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из Домодедовского суда Подмосковья.
"Вину признаю", — сказала она.
Сегодня началось рассмотрение дела Тарасовой
по существу. Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово
, у нее нашли вейп с 0,38 грамма масла каннабиса.
Следствие возбудило уголовное дело о контрабанде наркотиков.
Следователь настаивал на домашнем аресте Тарасовой, у которой есть израильский паспорт. Сама артистка заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, чтобы не срывать съемки сразу в трех фильмах. В итоге суд ограничился тем, что запретил Тарасовой покидать место жительства по ночам и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.