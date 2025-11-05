Рейтинг@Mail.ru
Аглая Тарасова пришла в суд, где рассмотрят дело о контрабанде наркотиков
16:18 05.11.2025 (обновлено: 17:16 05.11.2025)
Аглая Тарасова пришла в суд, где рассмотрят дело о контрабанде наркотиков
Аглая Тарасова пришла в суд, где рассмотрят дело о контрабанде наркотиков
Актриса Аглая Тарасова пришла в суд, который рассмотрит дело о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из Домодедовского суда... РИА Новости, 05.11.2025
2025
московская область (подмосковье), россия, израиль, аглая тарасова, домодедово (аэропорт), происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Израиль, Аглая Тарасова, Домодедово (аэропорт), Происшествия
Аглая Тарасова пришла в суд, где рассмотрят дело о контрабанде наркотиков

Аглая Тарасова прибыла в суд для рассмотрения дела о контрабанде наркотиков

Актриса Аглая Тарасова на судебном заседании в Домодедовском городском суде. 5 ноября 2025
Актриса Аглая Тарасова на судебном заседании в Домодедовском городском суде. 5 ноября 2025
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова пришла в суд, который рассмотрит дело о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из Домодедовского суда Подмосковья.
Тарасова, на которую наложена мера пресечения в виде запрета определенных действий, зашла в здание через служебный вход.
После предыдущего заседания она покинула суд аналогичным способом, чтобы не сталкиваться с журналистами.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием. Следователь настаивал на домашнем аресте, отмечая, что у актрисы есть паспорт Израиля.
В итоге суд ограничился тем, что запретил Тарасовой покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
