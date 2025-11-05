Актриса Аглая Тарасова на судебном заседании в Домодедовском городском суде. 5 ноября 2025

Аглая Тарасова пришла в суд, где рассмотрят дело о контрабанде наркотиков

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова пришла в суд, который рассмотрит дело о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из Домодедовского суда Подмосковья.

Тарасова , на которую наложена мера пресечения в виде запрета определенных действий, зашла в здание через служебный вход.

После предыдущего заседания она покинула суд аналогичным способом, чтобы не сталкиваться с журналистами.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту " Домодедово " с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием. Следователь настаивал на домашнем аресте, отмечая, что у актрисы есть паспорт Израиля