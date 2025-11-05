Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде задержали российского туриста за курение электронной сигареты
19:04 05.11.2025
В Таиланде задержали российского туриста за курение электронной сигареты
В Таиланде задержали российского туриста за курение электронной сигареты - РИА Новости, 05.11.2025
В Таиланде задержали российского туриста за курение электронной сигареты
Гражданин РФ задержан в столице Таиланда за курение электронной сигареты, которые запрещены в стране, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских... РИА Новости, 05.11.2025
таиланд
россия
бангкок
таиланд
россия
бангкок
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
таиланд, россия, бангкок
Таиланд, Россия, Бангкок
В Таиланде задержали российского туриста за курение электронной сигареты

Шерстобоева: россиянина задержали в Таиланде за курение электронной сигареты

© РИА Новости / Павел Львов
Таиланд - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Таиланд. Архивное фото
БАНГКОК, 5 ноя - РИА Новости. Гражданин РФ задержан в столице Таиланда за курение электронной сигареты, которые запрещены в стране, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор нескольких русскоязычных пабликов в таиландских социальных сетях Светлана Шерстобоева.
"Российский турист был задержан полицией в Бангкоке во время организованного группового посещения буддийского храма Ват Канлаянамит Ворамахавихан после того, как закурил электронную сигарету icos", - сообщила агентству волонтер.
Группа волонтеров, участников русскоязычных пабликов, администратором которых является Шерстобоева, часто помогает россиянам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде.
Волонтер отметила, что плохо знающий иностранные языки и законы Таиланда турист Михаил (фамилию россиянина она не назвала), которого задержали в храме, сначала подумал, что его задержали за курение в священном для тайцев месте.
"На самом деле его задержали за то, что он курил электронную сигарету. Все виды вейпов и электронных сигарет в Таиланде запрещены, курение таких устройств карается уголовным законодательством страны", - пояснила Шерстобоева.
Все виды электронных курительных устройств и кальяны запрещены в Таиланде законом. Согласно статье 20 Таможенного кодекса Таиланда, импорт кальянов и электронных курительных устройств любого типа и в любых количествах в Таиланд полностью запрещен. Также статьей 42 Закона о контроле над табакокурением курение электронных устройств в публичных местах, в том числе в местах, выделенных для курения сигарет и других табачных изделий, запрещено на всей территории страны.
Если по антитабачному закону курение электронных устройств наказывается небольшими штрафами, то по таможенному законодательству ввоз в страну одного курительного устройства карается денежным штрафом от четырехкратного размера стоимости устройства до 30 тысяч бат (около 900 долларов) и/или тюремным заключением на срок до пят лет, а ввоз партии курительных устройств для продажи наказывается денежным штрафом в четырехкратном размере стоимости за каждое ввезенное устройство и/или тюремным заключением до 10 лет в зависимости от размеров ввезенной партии.
Задержание курящего электронное устройство на территории Таиланда трактуется правоохранительными органами, как использование устройства, заведомо ввезенного курящим в Таиланд в нарушение таможенного законодательства или приобретенного нелегально и тоже ввезенного в нарушение таможенного законодательства, то есть задержанному курильщику вейпа, icos или другого курительного устройства может быть автоматически предъявлено обвинение в контрабанде запрещенных курительных устройств, за которую закон наказывает наиболее строго. То же касается лиц, у которых найдены электронные курительные устройства в багаже или при личном досмотре таможенниками или полицией.
Нормы, запрещающие импорт, продажу, хранение и использование электронных курительных устройств, были внесены в таиландское законодательство в 2014 году. Первоначально кроме статей о курительных устройствах в Таможенном кодексе и законодательстве о табакокурении существовала еще и статья, запрещающая такие устройства, в Законе о правах потребителей Таиланда, однако в 2019 году при внесении поправок в этот закон статья была отменена.
Официальными причинами запрета в 2014 году были объявлены привлекательность электронных устройств для подростков, подвергающая опасности здоровье молодого поколения и приводящая к увеличению количества курильщиков среди населения, а также потенциальная возможность использования электронных устройств для курения смесей, содержащих запрещенные наркотические вещества.
Таиланд Россия Бангкок
 
 
