ЯКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Якутские бойцы в зоне спецоперации получают подарки на каждый праздник, это важно для поддержания их боевого духа, рассказал РИА Новости постоянный представитель Якутии при президенте РФ, первый заместитель председателя правительства республики Андрей Федотов.
По словам Федотова, в зоне специальной военной операции образ якутского боотура (воина) сформирован очень ярко, военные восхищаются подготовкой якутских бойцов, прибывающих из республики, где нет крупных воинских соединений и частей.
"Почему это происходит? Наши воины чувствуют поддержку своих близких, правительства, всех земляков. Мы действительно много поставляем на фронт помощи. Например, ко Дню народного единства идет доставка подарков, сформированных за счет добровольных пожертвований граждан в фонд Донбасса... И это делается на каждый праздник. Следующий раз будет к Новому году. На сегодняшний день армия вполне обеспечена всем снаряжением, обмундированием, вооружением, но солдату очень важно чувствовать, что за него болеют и молятся на родине. Это для поддержания боевого духа очень важно", - отметил постпред.