Песков отметил большой интерес СМИ к посещению районов окружения ВСУ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Кремле видят большой интерес западных журналистов к предложению президента России Владимира Путина посетить районы окружения украинских войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он добавил, что поездка в данный момент не может осуществиться, потому что киевский режим полностью отверг возможность и предложение.