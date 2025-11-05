Рейтинг@Mail.ru
Песков отметил большой интерес СМИ к посещению районов окружения ВСУ - РИА Новости, 05.11.2025
12:36 05.11.2025 (обновлено: 12:56 05.11.2025)
Песков отметил большой интерес СМИ к посещению районов окружения ВСУ
Песков отметил большой интерес СМИ к посещению районов окружения ВСУ

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Кремле видят большой интерес западных журналистов к предложению президента России Владимира Путина посетить районы окружения украинских войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Интерес очень большой, нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать. Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать", - сказал Песков журналистам. ​
Он добавил, что поездка в данный момент не может осуществиться, потому что киевский режим полностью отверг возможность и предложение.
Ранее Путин заявил, что Россия готова пустить в зону окружения противника журналистов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим
Вчера, 10:46
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
