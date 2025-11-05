https://ria.ru/20251105/svo-2052942898.html
Песков отметил большой интерес СМИ к посещению районов окружения ВСУ
Песков отметил большой интерес СМИ к посещению районов окружения ВСУ - РИА Новости, 05.11.2025
Песков отметил большой интерес СМИ к посещению районов окружения ВСУ
В Кремле видят большой интерес западных журналистов к предложению президента России Владимира Путина посетить районы окружения украинских войск, сообщил... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:36:00+03:00
2025-11-05T12:36:00+03:00
2025-11-05T12:56:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251105/vsu-2052915151.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков отметил большой интерес СМИ к посещению районов окружения ВСУ
В Кремле отметили интерес журналистов к посещению районов окружения ВСУ