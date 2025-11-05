Рейтинг@Mail.ru
05.11.2025
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 05.11.2025
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 230 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2025
РИА Новости
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Новоплатоновка, Петропавловка Харьковской области и Новоселовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
Также были сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Моначиновка, Благодатовка и Петровка Харьковской области.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Бойцы "Запада" уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска за сутки
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперацияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
