ВСУ потеряли более 230 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

Также были сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Моначиновка, Благодатовка и Петровка Харьковской области.