Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области
ВСУ за сутки потеряли до 285 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.11.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
сумская область
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 285 военных в зоне действий "Севера"