Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 05.11.2025
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 285 военных в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 285 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Пролетарское Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и пять складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Группировка "Север" улучшила положение в Сумской области
2 июля, 13:43
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Заголовок открываемого материала