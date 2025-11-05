https://ria.ru/20251105/svo-2052937396.html
ВС России продолжают уничтожать окруженную группировку ВСУ в Купянске
ВС России продолжают уничтожать окруженную группировку ВСУ в Купянске - РИА Новости, 05.11.2025
ВС России продолжают уничтожать окруженную группировку ВСУ в Купянске
Группировка "Запад" продолжает уничтожение окруженной группировки ВСУ в Купянске, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:17:00+03:00
2025-11-05T12:17:00+03:00
2025-11-05T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980847636_0:205:2916:1845_1920x0_80_0_0_8f226838808bc26f76eca6841f2a4cba.jpg
https://ria.ru/20251105/vsu-2052915151.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980847636_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_ad8d0081599646b237a3da58847d6102.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВС России продолжают уничтожать окруженную группировку ВСУ в Купянске
Минобороны: ВС РФ продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в Купянске