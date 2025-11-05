Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший при пожаре в Сургуте находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 05.11.2025
10:21 05.11.2025
Пострадавший при пожаре в Сургуте находится в тяжелом состоянии
Пострадавший при пожаре в Сургуте находится в тяжелом состоянии
Пострадавший при пожаре в дачном доме в Сургуте (ХМАО), где погибли семь человек, находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.11.2025
Пострадавший при пожаре в Сургуте находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при пожаре в дачном доме в Сургуте находится в тяжелом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Пострадавший при пожаре в дачном доме в Сургуте (ХМАО), где погибли семь человек, находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Департамент здравоохранения Югры сообщил, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в Сургутской городской клинической больнице. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, состояние пациента находится под постоянным наблюдением врачей", – говорится в Telegram-канале правительства.
Ранее ГУМЧС по региону сообщало о трех погибших. По данным ведомства, информация о пожаре в садово-огородническом товариществе "Прибрежный 1" поступила в 01.22 мск среды – горел двухэтажный дачный дом, который был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия. Позднее возгорание было потушено на 72 "квадратах".
Как уточняла пресс-служба МЧС России, число погибших при пожаре в Сургуте выросло до семи человек, четверо из них - дети. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура региона начала свою проверку.
В мэрии Сургута РИА Новости сообщали, что из горящего дома смогли самостоятельно выбраться юноша и девушка, а ещё один мужчина был с ожогами госпитализирован.
В Сургуте двое молодых людей сами выбрались из горящего дома
