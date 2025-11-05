Пострадавший при пожаре в Сургуте находится в тяжелом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Пострадавший при пожаре в дачном доме в Сургуте (ХМАО), где погибли семь человек, находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Департамент здравоохранения Югры сообщил, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в Сургутской городской клинической больнице. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, состояние пациента находится под постоянным наблюдением врачей", – говорится в Telegram-канале правительства.

Ранее ГУМЧС по региону сообщало о трех погибших. По данным ведомства, информация о пожаре в садово-огородническом товариществе "Прибрежный 1" поступила в 01.22 мск среды – горел двухэтажный дачный дом, который был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия. Позднее возгорание было потушено на 72 "квадратах".

Как уточняла пресс-служба МЧС России , число погибших при пожаре в Сургуте выросло до семи человек, четверо из них - дети. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура региона начала свою проверку.