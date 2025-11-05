В Сургуте двое молодых людей сами выбрались из горящего дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Двое молодых людей выбрались из горящего дачного дома в Сургуте (ХМАО), где погибли семь человек, самостоятельно, им будет оказана помощь, еще одного мужчину с ожогами доставили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

"Пожарная охрана прибыла к месту происшествия сегодня, 5 ноября в 03.29 (01.29 мск), в 05.16 (03.16 мск) пожар был ликвидирован. Дом уничтожен полностью. Двое молодых людей, юноша и девушка, выбрались из горящего дома самостоятельно, им будет оказана необходимая помощь. Один мужчина с ожогами доставлен в больницу, сейчас он под наблюдением врачей. При разборе завалов обнаружены тела семерых погибших, включая четверых детей. Причина пожара устанавливается", – рассказали агентству в администрации.