В Сургуте двое молодых людей сами выбрались из горящего дома
Двое молодых людей выбрались из горящего дачного дома в Сургуте (ХМАО), где погибли семь человек, самостоятельно, им будет оказана помощь, еще одного мужчину с... РИА Новости, 05.11.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Двое молодых людей выбрались из горящего дачного дома в Сургуте (ХМАО), где погибли семь человек, самостоятельно, им будет оказана помощь, еще одного мужчину с ожогами доставили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
"Пожарная охрана прибыла к месту происшествия сегодня, 5 ноября в 03.29 (01.29 мск), в 05.16 (03.16 мск) пожар был ликвидирован. Дом уничтожен полностью. Двое молодых людей, юноша и девушка, выбрались из горящего дома самостоятельно, им будет оказана необходимая помощь. Один мужчина с ожогами доставлен в больницу, сейчас он под наблюдением врачей. При разборе завалов обнаружены тела семерых погибших, включая четверых детей. Причина пожара устанавливается", – рассказали агентству в администрации.
Ранее ГУ МЧС
по региону сообщало о трех погибших. По данным ведомства, информация о пожаре в садово-огородническом товариществе "Прибрежный 1" поступила в 01.22 мск среды – горел двухэтажный дачный дом, который был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия. Позднее возгорание было потушено на 72 "квадратах".
Как уточняла пресс-служба МЧС России
, число погибших при пожаре в Сургуте
выросло до семи человек – из них четверо детей. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура региона начала свою проверку.