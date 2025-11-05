Суд в Челябинске рассмотрит иск к объединению "Махонинские"

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Челябинска назначил на 11 ноября заседание по иску Генпрокуратуры РФ к 16 физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, об изъятии в доход государства их имущества стоимостью 2,5 миллиарда рублей, сообщается в картотеке суда.