Суд в Челябинске рассмотрит иск к объединению "Махонинские"

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Челябинска назначил на 11 ноября заседание по иску Генпрокуратуры РФ к 16 физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, об изъятии в доход государства их имущества стоимостью 2,5 миллиарда рублей, сообщается в картотеке суда.
"Судебное заседание - 11 ноября 2025 года, 14.00 (12.00 мск). Закрытое судебное заседание", - указывается в карточке дела.
Отмечается, что административным истцом является замгенпрокурора РФ, представитель - Арбитражный суд Челябинской области, заинтересованное лицо - комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Среди ответчиков - братья Александр и Андрей Махонины и их родственники с аналогичной фамилией.
Генпрокуратура РФ ранее подала иск в Советский районный суд Челябинска о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские", которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались среди прочего криминальными способами. ГП просит обратить в доход государства коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. Ответчиками по иску являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм. Райсуд начал подготовку дела к судебному разбирательству в закрытом режиме 21 октября.