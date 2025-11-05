https://ria.ru/20251105/sud-2053047152.html
Блогеру Маркаряну продлили арест
Блогеру Маркаряну продлили арест
Блогеру Маркаряну продлили арест
Таганский суд Москвы продлил арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T19:17:00+03:00
2025-11-05T19:17:00+03:00
2025-11-05T19:17:00+03:00
происшествия
россия
москва
кубинка
арсен маркарян
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
кубинка
Блогеру Маркаряну продлили арест
Суд в Москве продлил арест блогеру Маркаряну
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы продлил арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Маркаряна Арсена Ашотовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ
, на срок 2 месяца", - сказал собеседник агентства.
Арсена Маркаряна
арестовали 25 августа.
Ранее в столичном главке СК
сообщали РИА Новости, что Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
Однако после ареста в его официальном Telegram-канале появился длинный пост, в котором он просит прощения у всех, кого "мог задеть в своих текстах или видео". Он также написал, что страдал затяжной депрессией и подробно рассказал о ее причинах.
Между тем, в МВД уточняли, что блогера проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в интернете.
Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке
. Как сообщал МВД РФ в своем официальном Telegram-канале, фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.