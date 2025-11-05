Подсудимый по делу об убийстве генерала Москалика признал вину

Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин по заданию куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство у подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал генерал. Когда тот вышел из подъезда, СВУ дистанционно привели в действие. Москалик погиб на месте. Взрывом повредило имущество 20 человек.