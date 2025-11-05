Рейтинг@Mail.ru
Подсудимый по делу об убийстве генерала Москалика признал вину
17:21 05.11.2025 (обновлено: 23:03 05.11.2025)
Подсудимый по делу об убийстве генерала Москалика признал вину
Подсудимый по делу об убийстве генерала Москалика признал вину - РИА Новости, 05.11.2025
Подсудимый по делу об убийстве генерала Москалика признал вину
Игнат Кузин, устроивший, по версии следствия, взрыв в Балашихе, при котором погиб генерал Ярослав Москалик, признал вину в суде, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2025
Подсудимый по делу об убийстве генерала Москалика признал вину

Обвиняемый в убийстве генерала Москалика Кузин признал вину в суде

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Игнат Кузин, устроивший, по версии следствия, взрыв в Балашихе, при котором погиб генерал Ярослав Москалик, признал вину в суде, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Признал вину по всем пунктам предъявленного обвинения", — сказал собеседник агентства.
Кузина обвиняют по статьям:
  • о теракте;
  • о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности;
  • об участии в террористическом сообществе;
  • о незаконном приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также об их изготовлении;
  • о хранении и перевозке поддельного документа с целью им воспользоваться.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Москалик погиб 25 апреля. Басманный районный суд Москвы арестовал Кузина. По данным Следственного комитета, в сентябре 2023 года он прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, ожидая указаний от куратора из Службы безопасности Украины. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин по заданию куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство у подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал генерал. Когда тот вышел из подъезда, СВУ дистанционно привели в действие. Москалик погиб на месте. Взрывом повредило имущество 20 человек.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.
ПроисшествияБалашихаЯрослав МоскаликРоссияМосковская область (Подмосковье)Генеральный штаб Вооруженных сил РФУбийство генерала МоскаликаСлужба безопасности Украины
 
 
