Подсудимый по делу об убийстве генерала Москалика признал вину

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Игнат Кузин, устроивший, по версии следствия, взрыв в Балашихе, при котором погиб генерал Ярослав Москалик, признал вину в суде, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Признал вину по всем пунктам предъявленного обвинения", — сказал собеседник агентства.
Кузина обвиняют по статьям:
- о теракте;
- о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности;
- об участии в террористическом сообществе;
- о незаконном приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также об их изготовлении;
- о хранении и перевозке поддельного документа с целью им воспользоваться.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Москалик погиб 25 апреля. Басманный районный суд Москвы арестовал Кузина. По данным Следственного комитета, в сентябре 2023 года он прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, ожидая указаний от куратора из Службы безопасности Украины. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин по заданию куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство у подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал генерал. Когда тот вышел из подъезда, СВУ дистанционно привели в действие. Москалик погиб на месте. Взрывом повредило имущество 20 человек.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.