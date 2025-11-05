Рейтинг@Mail.ru
На Алтае экс-заммэра города будут судить за махинации с углем
14:44 05.11.2025
На Алтае экс-заммэра города будут судить за махинации с углем
Бывший заммэра города Славгорода предстанет перед судом за махинации с углем, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
БАРНАУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Бывший заммэра города Славгорода предстанет перед судом за махинации с углем, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
"Прокуратурой Алтайского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы администрации города Славгорода и группы лиц. Они в зависимости от степени участия обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество), п. "е" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, преступления были совершены в 2022-2023 годах совместно с начальником отдела местного муниципального предприятия.
"Обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, пытался похитить денежные средства муниципального предприятия в особо крупном размере, подготовив фиктивные документы о якобы выполненных услугах по перевозке угля для нужд муниципального предприятия на сумму более 1,4 миллиона рублей и предоставив их в бухгалтерию для оплаты", - отмечает Антошкина.
Кроме того бывший чиновник принял некачественные работы по ремонту крыши котельной. Отмечается, что он знал о том, что ремонт сделан не полностью.
"Уголовное дело направлено прокурором в Славгородский городской суд Алтайского края, которому предстоит дать окончательную оценку произошедшему", - говорится в сообщении.
