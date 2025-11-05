https://ria.ru/20251105/sud-2052965987.html
Суд завершил следствие по делу экс-замгубернатора Ростовской области
Суд завершил следствие по делу экс-замгубернатора Ростовской области - РИА Новости, 05.11.2025
Суд завершил следствие по делу экс-замгубернатора Ростовской области
Суд завершил судебное следствие по делу бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:05:00+03:00
2025-11-05T14:05:00+03:00
2025-11-05T14:06:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052965639_0:242:3088:1979_1920x0_80_0_0_648440de08abe3353af347b138977ff1.jpg
россия
ростовская область
ростов-на-дону
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052965639_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_dff9f817a0d200590e0f494316404e9a.jpg
происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
Суд завершил следствие по делу экс-замгубернатора Ростовской области
Суд завершил следствие по делу экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарева
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Суд завершил судебное следствие по делу бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и хранении оружия, и перешел к прениям, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В конце апреля Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону
приступил к слушанию дела Кушнарева по существу. В среду он закончил давать показания.
"Суд объявляет об окончании судебного следствия и переходит к прениям", - сказал судья.
По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.
Предприниматель обратился в УФСБ России
по Ростовской области
. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан, впоследствии его арестовали.
Кроме того, по версии следствия, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.
Бывший замгубернатора обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).