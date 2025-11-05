Суд завершил следствие по делу экс-замгубернатора Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Суд завершил судебное следствие по делу бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и хранении оружия, и перешел к прениям, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В конце апреля Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела Кушнарева по существу. В среду он закончил давать показания.

"Суд объявляет об окончании судебного следствия и переходит к прениям", - сказал судья.

По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.

Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области . 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан, впоследствии его арестовали.

Кроме того, по версии следствия, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.