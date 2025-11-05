Вдова генерала Кириллова пришла в суд на процесс по делу о теракте

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вдова погибшего начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова Светлана пришла во 2-й Западный окружной военный суд, где сегодня начинается процесс по делу о теракте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.