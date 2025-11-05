https://ria.ru/20251105/sud-2052950412.html
Вдова генерала Кириллова пришла в суд на процесс по делу о теракте
Вдова генерала Кириллова пришла в суд на процесс по делу о теракте - РИА Новости, 05.11.2025
Вдова генерала Кириллова пришла в суд на процесс по делу о теракте
Вдова погибшего начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова Светлана пришла во 2-й Западный окружной военный суд, где сегодня начинается процесс по делу о... РИА Новости, 05.11.2025
Вдова генерала Кириллова пришла в суд на процесс по делу о теракте
Вдова генерала Кириллова Светлана пришла в суд на процесс по делу о теракте
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вдова погибшего начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова Светлана пришла во 2-й Западный окружной военный суд, где сегодня начинается процесс по делу о теракте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Светлана Кириллова
пришла в суд вместе со вдовой погибшего в том же теракте адъютанта Ильи Поликарпова, обе проходят по делу в качестве потерпевших.
На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве
было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ
генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу
