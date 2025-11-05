Суд отказал в УДО Михаилу Цивину

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Суд отказался условно-досрочно освободить супруга актрисы Наталии Дрожжиной юриста Михаила Цивина, осужденного по делу об афере с имуществом семьи народного артиста Алексея Баталова, сообщил РИА Новости его адвокат Вячеслав Макаров.

"Было отказано в условно-досрочном освобождении. Отказ мы уже обжаловали", - сказал адвокат.

По версии следствия, Цивин Дрожжина , войдя в доверие к вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей. Кроме того, знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур.

Было возбуждено уголовное дело.

В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии.

Бублий также подавал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания, но его просьбу не удовлетворили.