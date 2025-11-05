Военный суд начнет слушать дело о теракте, в котором погиб генерал Кириллов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду приступит к рассмотрению уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в суде.

На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.