Военный суд начнет слушать дело о теракте, в котором погиб генерал Кириллов - РИА Новости, 05.11.2025
00:59 05.11.2025
Военный суд начнет слушать дело о теракте, в котором погиб генерал Кириллов
Второй западный окружной военный суд в среду приступит к рассмотрению уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ... РИА Новости, 05.11.2025
2025
происшествия, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАхмад Курбанов, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, в зале Басманного суда
Ахмад Курбанов, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, в зале Басманного суда. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду приступит к рассмотрению уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 5 ноября в 14.00.
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ агент украинских спецслужб Игнат Кузин. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Суд начнет рассматривать дело обвиняемого в убийстве генерала Москалика
00:43
На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Количество фигурантов дела о гибели Кириллова выросло до пяти
