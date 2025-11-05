Суд начнет рассматривать дело обвиняемого в убийстве генерала Москалика

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду начнет рассматривать уголовное дело в отношении участника террористического сообщества Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, сообщили РИА Новости в инстанции.

Как сообщали в прокуратуре, Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.