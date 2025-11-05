Суд рассмотрит дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области в среду приступит к рассмотрению по существу дела актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщили РИА Новости в суде.

Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего обвиняемая ответит, признает ли свою вину. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.

Ранее суд до января 2026 года продлил ей запрет определенных действий.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту " Домодедово " с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.

Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения поскольку в сентябре она собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием.