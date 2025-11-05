Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков - РИА Новости, 05.11.2025
00:25 05.11.2025
Суд рассмотрит дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков
Домодедовский суд Московской области в среду приступит к рассмотрению по существу дела актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщили... РИА Новости, 05.11.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
израиль
аглая тарасова
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
россия
израиль
происшествия, московская область (подмосковье), россия, израиль, аглая тарасова, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Израиль, Аглая Тарасова, Домодедово (аэропорт)
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области в среду приступит к рассмотрению по существу дела актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщили РИА Новости в суде.
Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего обвиняемая ответит, признает ли свою вину. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.
Актриса Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Аглая Тарасова заявила в суде, что совершила ошибку
5 сентября, 16:35
Ранее суд до января 2026 года продлил ей запрет определенных действий.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.
Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения поскольку в сентябре она собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием.
В свою очередь следователь настаивал на домашнем аресте, поскольку у актрисы есть паспорт Израиля и, по его мнению, Тарасова могла скрыться. Тем не менее суд пошел на встречу артистке и не стал ограничивать ее в перемещениях. Ей запрещено лишь покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.
Актриса Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Тарасова могла не знать, что в вейпе был наркотик, считает адвокат
5 сентября, 14:46
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияИзраильАглая ТарасоваДомодедово (аэропорт)
 
 
