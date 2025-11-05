https://ria.ru/20251105/sud-2052860019.html
Суд рассмотрит дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков
Суд рассмотрит дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков - РИА Новости, 05.11.2025
Суд рассмотрит дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков
Домодедовский суд Московской области в среду приступит к рассмотрению по существу дела актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщили... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T00:25:00+03:00
2025-11-05T00:25:00+03:00
2025-11-05T00:25:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
израиль
аглая тарасова
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040050704_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_252090ca637be33ef5b1ac066144f3a2.jpg
https://ria.ru/20250905/chp-2040044338.html
https://ria.ru/20250905/tarasova-2040014479.html
московская область (подмосковье)
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040050704_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d8bd91990842703da45980bed60d55ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, израиль, аглая тарасова, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Израиль, Аглая Тарасова, Домодедово (аэропорт)
Суд рассмотрит дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков
Суд рассмотрит дело Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области в среду приступит к рассмотрению по существу дела актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщили РИА Новости в суде.
Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего обвиняемая ответит, признает ли свою вину. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.
Ранее суд до января 2026 года продлил ей запрет определенных действий.
Как сообщало МВД, Тарасову
28 августа задержали в аэропорту "Домодедово
" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.
Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ
(контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения поскольку в сентябре она собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием.
В свою очередь следователь настаивал на домашнем аресте, поскольку у актрисы есть паспорт Израиля
и, по его мнению, Тарасова могла скрыться. Тем не менее суд пошел на встречу артистке и не стал ограничивать ее в перемещениях. Ей запрещено лишь покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.